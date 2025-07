Trabajadores de AHMSA rechazan llamado del Gobierno

Julián Torres Ávalos, presidente del Grupo Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA A.C., respondió con molesto al llamado de sensatez y diálogo emitido por el secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González, ante la resistencia de los obreros a permitir la extracción de maquinaria de Altos Hornos de México. Afirmó que el Gobierno no puede exigir prudencia tras años de omisión y falta de respuestas hacia los afectados.

En entrevista, Torres Ávalos calificó como “lamentable” la postura del Gobierno del Estado, al considerar que las autoridades viven en una realidad ajena al sufrimiento de cientos de trabajadores que llevan años esperando sus pagos. “Nos piden sensatez a estas alturas, después de tantos años esperando nuestros finiquitos, mientras ellos viven en la opulencia con salarios millonarios”, expresó.

Criticó además que el síndico de la quiebra, Víctor Manuel Aguilera, no mantiene contacto con los trabajadores y solo responde a intereses ajenos al personal de base. “Él no da la cara. Solo accedió a reunirse una vez a inicios del año y fue obligado por un funcionario de Gobernación. No hay apertura, ni transparencia”, reclamó.

Persisten bloqueos en accesos clave; advierten que no permitirán extracción de equipos

Torres Ávalos confirmó que los trabajadores mantendrán su postura de impedir la salida de maquinaria y equipo desde el interior de las plantas de AHMSA. Señaló que los accesos identificados como Puerta 3.9 y Puerta 4 continuarán bajo resguardo de obreros, y anunció que la próxima asamblea del movimiento se realizará en el denominado “Punto Cero”, desde donde se coordinarán futuras acciones.

“En cuanto sepamos que hay movimiento dentro de la planta para sacar equipos, nos vamos a ir todos como uno solo. No vamos a permitir que se saquen cosas mientras no se nos pague lo que nos corresponde”, advirtió el dirigente.

Afirmó que los trabajadores se sienten ignorados por todas las autoridades y que los llamados al diálogo carecen de valor cuando “nadie da la cara”. Rechazó la posibilidad de que el uso de la fuerza pública sea una alternativa, como deslizó el secretario de Gobierno. “Eso hubiera sido al principio, cuando todavía había voluntad de buscar una solución. Hoy, sólo quieren favorecer a empresarios, no a nosotros”, sentenció.

Exigen proceso justo y transparente que priorice a la base trabajadora

El presidente del Grupo Defensa Laboral subrayó que el proceso de quiebra ha sido opaco y que los trabajadores jamás han sido tomados en cuenta por el síndico ni por el Gobierno del Estado. “El síndico no ha buscado el beneficio de los trabajadores, sino de las constructoras y dueños de equipos que tienen intereses en el interior de la empresa”, aseguró.

Torres Ávalos reiteró que la exigencia principal es una liquidación conforme a la ley, que respete los derechos laborales y priorice el pago a trabajadores activos y jubilados. “No vamos a dar marcha atrás. Seguiremos defendiendo lo que por ley nos corresponde”, concluyó.

La postura se da en medio de un proceso judicial complejo, con tensiones crecientes en la Región Centro de Coahuila, donde la quiebra de Altos Hornos ha dejado a miles de familias sin sustento y sin respuesta clara de las autoridades o del síndico designado.