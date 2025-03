Tovar, orgulloso

Luego de su paso por la plataforma Vix, llegó hace unas semanas El gallo de oro, a las 21:30 horas, al canal Las Estrellas.

La producción liderada por Lucero y José Ron ha gustado. Está inspirada en la novela corta del mismo nombre de Juan Rulfo.

En el elenco figura también el primer actor, Luis Felipe Tovar, quien habló con El Siglo de Torreón de dicha serie, que ya se encuentra en su recta final en TV abierta. Terminará el 28 de marzo.

"Estoy contento de saludar a la gente de La Laguna y de poderles compartir el trabajo tan bonito que se hizo con El gallo de oro. La gente que no la pudo ver en Vix, tuvo la oportunidad de apreciarla por Las Estrellas.

"Les cuento que cuando llego a la citada plataforma fue un 'boom', fue la más vista en el último trimestre de 2023 y es que es una serie maravillosa, de gran formato, y con actuaciones impecables, y no lo digo por mí, sino por mis compañeros que realizaron una labor extraordinaria", relató.

Tovar se emocionó al mencionar que Televisa colocó a El gallo de oro (producción ejecutiva de Carlos Bardasano) en el horario estelar, luego de que finalizara Las hijas de la señora García.

"Se merecía que la transmitan a las 9:30 de la noche. Es prime time y se lo merece por la calidad que tiene. Espero que esté siendo de su agrado y que disfruten de los últimos capítulos".

El gallo de oro es uno de los referentes más importantes de la literatura latinoamericana y precursor del realismo mágico y ahora en esta adaptación pudo ser conocida por las nuevas generaciones.

"La historia es de Juan Rulfo. Se realizó un gran trabajo a la hora de adaptarla a serie, labor que corrió a cargo de Lina Uribe, Darío Vanegas y Daniela Richer. La dirección es de Chava Cartas". En la trama de El gallo de oro, el actor encarna al forastero "Bartolomé", uno de los antagonistas.

"Él llega y quiere tomar lo que no le pertenece, pero piensa que sí le pertenece. Es de esos hombres cerrados, que antes andaban de pueblo en pueblo acompañados de una botella de alcohol y de personas que se dedican a hacer cosas negativas. Es un depredador natural 'Bartolomé'". La historia se desarrolla en 1940. Al histrión se le preguntó si le hubiese gustado vivir en esos tiempos y esto contestó.

"No, así estoy muy bien. Me encuentro a gusto en mi actualidad. Como que andar a caballo a diario no, prefiero andar en bicicleta", dijo entre risas.

Luis Felipe Tovar comentó que en estas semanas ha andado de gira con la obra El sótano, que iba a estar en Torreón el 18 de febrero, pero se canceló.

"Me encanta hacer teatro porque disfruto tener a la gente cerca de mí, algo que no ocurre cuando uno hace TV o cine".

Por último, Luis Felipe compartió con "El Defensor de la Comunidad" cuáles han sido los mejores regalos que le ha dado su carrera artística.

"El cariño del público y los Arieles que me gané como actor de cine, los cuales me robaron. Gracias por motivarme siempre para salir adelante".