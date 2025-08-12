Torreón VIALIDAD Educación DIF Torreón Agua Saludable Desaparecidos

INVERSIONES

Torreón se prepara para una ola de inversiones que transformarán la ciudad

Este 2025 se considera un año clave en el desarrollo económico de Torreón, de acuerdo con Antonio Hernández González

FABIOLA P. CANEDO

El 2025 se perfila como un año decisivo para el desarrollo económico de Torreón, con una ola de inversiones que promete no solo dinamizar la industria y el comercio, sino también mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

Así lo aseguró Antonio Hernández González, director de Desarrollo Económico del municipio, quien destacó el equilibrio entre los sectores productivos y el impacto social que estas transformaciones traerán consigo.

En el norte de la ciudad, el paisaje urbano comienza a cambiar con la llegada de nuevas plazas comerciales, tiendas de conveniencia, bancos, hoteles y centros como Walmart.

“Muchas de estas inversiones ya las podemos ver. Son señales claras de que Torreón está atrayendo capital y confianza”, afirmó Hernández.



En la zona industrial de Mieleras, el panorama es igualmente prometedor. Empresas nacionales e internacionales están en proceso de instalación, algunas con avances de construcción de hasta el 80%. Aunque por cuestiones estratégicas no se han revelado todos los nombres, el funcionario adelantó que el gobernador del estado anunciará próximamente una inversión superior a los 500 millones de pesos, que involucra varias plantas industriales.


Más allá de nuevas empresas, Hernández subrayó la importancia de la reinversión por parte de compañías ya establecidas en Torreón.




“Cuando una empresa decide expandirse aquí, es porque le ha ido bien. Eso habla de la competitividad de la ciudad y del estado”, señaló.




Este fenómeno se da en un contexto internacional complejo, marcado por la incertidumbre en torno a los aranceles. Sin embargo, Hernández considera que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) abre una ventana de oportunidad para atraer cadenas de suministro que antes dependían de Asia Pacífico.




“Tenemos que darles confianza, certidumbre y facilidades a las empresas para que se instalen aquí y aprovechen el TMEC”, dijo.




El crecimiento industrial trae consigo un desafío social urgente, la vivienda. Con miles de empleos proyectados en las nuevas plantas, se requerirá infraestructura habitacional cercana a los centros de trabajo. El director adelantó que ya hay empresarios interesados en desarrollar vivienda en zonas como Mieleras y el oriente de la ciudad.


Además, se contempla la incorporación de 3,000 viviendas dentro del programa federal Vivienda para el Bienestar, lo que podría aliviar la presión habitacional y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.




“La gente necesita un lugar cómodo y cercano a su trabajo. Eso también es desarrollo económico”, enfatizó.




Para el director, el crecimiento de Torreón no se limita a un solo sector.




“Hay un equilibrio entre lo industrial, lo comercial y los servicios. Todos están creciendo de manera armónica”, aseguró.





Torreón se prepara para una ola de inversiones que transformarán la ciudad 
Torreón se prepara para una ola de inversiones que transformarán la ciudad

               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Torreón inversiones desarrollo económico

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Torreón se prepara para una ola de inversiones que transformarán la ciudad


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405687

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx