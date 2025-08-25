Torreón peñoles Tecnificación del riego Torreón Ayuntamiento de Torreón

IMET

Torreón se conecta con Europa: IMET lanza alianza internacional para impulsar a sus emprendedores

Torreón se conecta con Europa: IMET lanza alianza internacional para impulsar a sus emprendedores

Torreón se conecta con Europa: IMET lanza alianza internacional para impulsar a sus emprendedores

FABIOLA P. CANEDO

El Instituto Municipal del Emprendimiento de Torreón (IMET) da un salto hacia la internacionalización al firmar una alianza estratégica con el Centro de Emprendimiento, Innovación y Tecnología (iLAB), con sede en Madrid, España. Esta colaboración abre una puerta directa para que emprendedores laguneros accedan a redes europeas de innovación, financiamiento y formación de alto nivel.

“La iniciativa fue impulsada por Carlos González, emprendedor torreonense radicado en Madrid, quien ha canalizado su compromiso con el desarrollo regional hacia la creación de esta valiosa vinculación entre ambas instituciones”, destacó Eduardo Carmona González, titular del IMET.

Destacó que esta colaboración internacional abrirá nuevas rutas para los emprendedores laguneros que buscan expandir su alcance y conectar con redes europeas de innovación, financiamiento y formación.

Como resultado de esta alianza, el IMET brindará a los emprendedores de la región una plataforma sólida desde la cual podrán validar sus modelos de negocio, acceder a mentoría especializada y participar en espacios de vinculación con inversionistas. En particular, destaca el programa de Pre-Incubación “No Code”, diseñado para fomentar el desarrollo de ideas sin barreras técnicas, permitiendo así que más emprendedores conviertan su visión en proyectos viables.

Adicionalmente, el acceso al Centro de Emprendimiento, Innovación y Tecnología del Ayuntamiento de Madrid (CEIMIT), representa una extensión significativa del ecosistema hacia el entorno internacional.


Desde esta plataforma, los emprendedores laguneros podrán integrarse a programas de formación avanzada, participar en actividades de networking de alto nivel y establecer presencia física en Madrid mediante espacios de coworking estratégicamente ubicados.


Por ello, el funcionario subrayó que esta alianza representa una oportunidad única para las startups locales con potencial global.


“Es el momento de preparar proyectos sólidos, fortalecer propuestas de valor y sumarse a una misión que posiciona a Torreón como un punto emergente de innovación con proyección internacional, el cual es un interés destacado en la administración municipal”, concluyó.


Para obtener más información y recibir orientación sobre cómo participar en esta iniciativa, se invita a la comunidad emprendedora a agendar una cita a través del asesor virtual Rüben, disponible en el teléfono 871 234 4849.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: IMET

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Torreón se conecta con Europa: IMET lanza alianza internacional para impulsar a sus emprendedores


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409096

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx