Torreón se conecta con Europa: IMET lanza alianza internacional para impulsar a sus emprendedores

El Instituto Municipal del Emprendimiento de Torreón (IMET) da un salto hacia la internacionalización al firmar una alianza estratégica con el Centro de Emprendimiento, Innovación y Tecnología (iLAB), con sede en Madrid, España. Esta colaboración abre una puerta directa para que emprendedores laguneros accedan a redes europeas de innovación, financiamiento y formación de alto nivel.

“La iniciativa fue impulsada por Carlos González, emprendedor torreonense radicado en Madrid, quien ha canalizado su compromiso con el desarrollo regional hacia la creación de esta valiosa vinculación entre ambas instituciones”, destacó Eduardo Carmona González, titular del IMET.

Destacó que esta colaboración internacional abrirá nuevas rutas para los emprendedores laguneros que buscan expandir su alcance y conectar con redes europeas de innovación, financiamiento y formación.

Como resultado de esta alianza, el IMET brindará a los emprendedores de la región una plataforma sólida desde la cual podrán validar sus modelos de negocio, acceder a mentoría especializada y participar en espacios de vinculación con inversionistas. En particular, destaca el programa de Pre-Incubación “No Code”, diseñado para fomentar el desarrollo de ideas sin barreras técnicas, permitiendo así que más emprendedores conviertan su visión en proyectos viables.

Adicionalmente, el acceso al Centro de Emprendimiento, Innovación y Tecnología del Ayuntamiento de Madrid (CEIMIT), representa una extensión significativa del ecosistema hacia el entorno internacional.

Desde esta plataforma, los emprendedores laguneros podrán integrarse a programas de formación avanzada, participar en actividades de networking de alto nivel y establecer presencia física en Madrid mediante espacios de coworking estratégicamente ubicados.

Por ello, el funcionario subrayó que esta alianza representa una oportunidad única para las startups locales con potencial global.

“Es el momento de preparar proyectos sólidos, fortalecer propuestas de valor y sumarse a una misión que posiciona a Torreón como un punto emergente de innovación con proyección internacional, el cual es un interés destacado en la administración municipal”, concluyó.

Para obtener más información y recibir orientación sobre cómo participar en esta iniciativa, se invita a la comunidad emprendedora a agendar una cita a través del asesor virtual Rüben, disponible en el teléfono 871 234 4849.