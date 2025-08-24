Torreón Torreón Ayuntamiento de Torreón CANACINTRA UAdeC Clima en La Laguna

Torreón retirará hasta 100 tabaretes abandonados este año para mejorar la imagen urbana

El Ayuntamiento de Torreón prevé retirar entre 80 y 100 tabaretes abandonados de las calles de la ciudad durante el presente año

FABIOLA P. CANEDO

Como parte de un programa de recuperación de espacios públicos y mejora de la imagen urbana, el Ayuntamiento de Torreón prevé retirar entre 80 y 100 tabaretes abandonados de las calles de la ciudad durante el presente año. Así lo informó Víctor Ramos Galindo, director de Plazas y Mercados, quien detalló que se han retirado 12 estructuras en lo que va de 2025.

Este programa se implementó desde el inicio de la actual administración, ante la necesidad de atender los módulos que han quedado en desuso y que representan un riesgo sanitario.

“Los tabaretes abandonados se convierten en focos de proliferación de fauna nociva, además de que afectan la estética de la ciudad”, señaló el funcionario.

Antes de proceder con el retiro, los comerciantes son notificados formalmente. En algunos casos, los propietarios solicitan tiempo para desmontar las estructuras por cuenta propia. Cuando se trata de tabaretes móviles, estos son enviados al corralón municipal, y los dueños deben cubrir los gastos generados por el traslado y resguardo.

Ramos Galindo también aclaró que aquellos comerciantes que mantienen adeudos por concepto de derecho de piso pierden automáticamente la concesión del espacio, lo que permite al municipio proceder con la recuperación del área.


La medida busca no solo mejorar la imagen de la ciudad, sino también liberar banquetas y espacios públicos que han sido ocupados de forma irregular o que ya no cumplen ninguna función comercial.


El retiro de tabaretes forma parte de una estrategia más amplia de ordenamiento urbano que incluye la regulación del comercio informal y la rehabilitación de zonas estratégicas como el Centro Histórico.



               
               


               

               
               

               
               
               
