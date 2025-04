Torreón proyecta ingresos propios por 2 mil millones de pesos en 2025

El Ayuntamiento de Torreón proyecta una recaudación de ingresos propios de 2 mil millones de pesos en 2025, por encima de los 1,600 millones que se alcanzaron durante el 2024, ya que en el primer trimestre de este año ya se han recaudado 900 millones.

El tesorero Óscar Luján Fernández dijo que Torreón percibe el 44 por ciento de ingresos propios, cuando la media nacional es del 20%. Mencionó que se ha ido creciendo poco a poco en esta recaudación , lo que ha beneficiado a la administración municipal, de manera que se espera que este año se logre batir el récord que se tiene del anterior.

"Vamos arriba un 7 por ciento, entre 7 y 8%, pero queremos ir un poquito más", dijo.

A la par, se desarrolla el programa de requerimientos a los deudores del Impuesto Predial, donde se envía una invitación a los contribuyentes y, si son omisos, reciben el requerimiento. Después tienen 15 días para acercarse y de lo contrario, se colocan sellos en los espacios que tienen adeudos importantes.

Mencionó que la cartera vencida es de mil millones de pesos pero se trata de un adeudo histórico, que se arrastra desde administraciones anteriores, aunque consideró que un 80 por ciento es cobrable.

"Lo que pasa es que no tenemos esa cultura de pago, si no acuden a cobrarme, la mayoría pues simplemente no pagan. Tenemos programado más adelante hacer una campaña donde acerquemos las unidades de pago a las colonias que estén en esa situación para que se les facilite más el pago, aparte de los convenios que estamos haciendo con descuentos en multas y recargos y planes de meses para pagar", explicó.

En términos de las participaciones federales, el funcionario señaló que en números reales se supone que sería lo mismo del año pasado, pero la recaudación federal participable es muy variable y como se ve la economía mundial, hay incertidumbre en este sentido.

"En lo que son aportaciones, estamos arriba un 6%, pero lo que son participaciones eso es muy variable, ahorita nos dice la Federación que está igual que el año pasado, pero puede bajar. Ahí sí es muy variable", comentó.

Dijo que el año pasado, de la cantidad que se les indicó, llegaron 50 millones de pesos menos a Torreón. En este marco, dijo que están al pendiente de lo que esté llegando de manera mensual , al ser en base a la recaudación federal para participable, tanto IVA, ISR, todo tipo de impuestos, los cuáles reflejan la economía de todo México.

"Tenemos que ser cuidadosos en cuanto a nuestras proyecciones. Ahorita estamos bien, nos han llegado de forma puntual lo que son las participaciones y las aportaciones, eso sí. Las aportaciones, la cantidad que nos fijan, esa sí es fija, esa no hay movimiento", dijo.

Dijo que a final de este mes o principios de mayo se va a hacer la primera adecuación presupuestal en base a los ingresos y a los programas que tiene el alcalde para este ejercicio. Se estima un crecimiento de 400 millones de pesos.