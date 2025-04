Torreón podría tener su Centro Municipal de Composta, se busca regresar el residuo vegetal al suelo y evitar erosión

Van por un centro para la elaboración de composta en el bosque Urbano de Torreón. Sería el primero en el país y se buscaría reutilizar el residuo de podas para mitigar la erosión de los suelos.

Fernando Villarreal Cuéllar, director de Servicios Públicos Municipales, señaló que este espacio podría recibir residuos de desecho vegetal, mismo que se va a triturar y esto podrá utilizarse como abono, por lo que se lanzará la licitación para dos máquinas, una estaría fija en el bosque Urbano y la otra se movería entre el bosque Venustiano Carranza y el Centro de Transferencia de residuos de la Compresora.

"Vamos a hacer algo que es relativamente novedoso en México, que es un Centro Municipal de Composta y residuo de desecho vegetal. Vamos a podar, trituramos y la misma trituración es abono, se hace un acolchado que le llamamos, no sólo va a ser para el bosque sino para toda las plazas públicas y un beneficio gratuito para los ciudadanos", comentó.

Indicó que esta composta es benéfica para las plazas, al ser natural, de manera que permite que el agua permee durante más tiempo, desde ahorita. Refirió que se busca prevenir así la temporada más calurosa del año.

"Realmente es darle ese servicio a cualquier particular que vaya, nos lleve su poda, la trituramos, se la devolvemos, la regresa a la tierra, porque no hay que tratarlo como basura. Luego la queja es que hay mucha basura y son hojas, las hojas no son basura, nos ayudan a evitar la erosión del suelo, el contacto directo del sol con la tierra.

"Que dure el doble el agua, es lo que queremos, que dure el doble la humedad, y entre todos, que seamos muchos haciendo poquito, cada quien con su arbolito, cada quien con su banqueta limpia", expresó.