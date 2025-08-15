Torreón listo para recibir la tercera edición del Bombero Challenge 2025

Todo está preparado para la tercera edición del Bombero Challenge, evento organizado por el Municipio de Torreón que se llevará a cabo este sábado en la explanada de la Plaza Mayor. La competencia reunirá a 23 equipos conformados por brigadas contra incendios del sector privado, así como elementos de dependencias de la Región Lagunera y otras partes del país.

Jorge Luis Juárez Llanas, director de Protección Civil y Bomberos de Torreón y responsable del evento, destacó la excelente respuesta por parte de los participantes. Se espera la presencia de hasta 200 elementos, quienes han estado entrenando en sus respectivas instalaciones para enfrentar los desafíos que plantea esta jornada.

El Bombero Challenge tiene como propósito principal fomentar la convivencia entre los cuerpos de emergencia, evaluar sus habilidades operativas y ofrecer un espacio de capacitación en condiciones que simulan escenarios reales. Además, el evento forma parte de las actividades conmemorativas del Día del Bombero, que se celebra el 22 de agosto.

“Es una oportunidad para que los participantes pongan a prueba sus capacidades, afiancen lazos de colaboración y fortalezcan el espíritu que caracteriza a quienes se dedican a salvaguardar vidas y bienes”, señaló Juárez Llanas.

Bombero Challenge 2025.

Durante la jornada, los equipos enfrentarán un circuito compuesto por ocho retos diseñados para simular situaciones de emergencia y evaluar la destreza física y técnica de los participantes. Entre los desafíos se encuentran la entrada forzada simulando una puerta, el paso por túneles, la superación de una barda, el desplazamiento en zigzag portando un extintor, el arrastre de una llanta, el traslado del maniquí conocido como “Randy”, la precisión en la diana utilizando un chorro de agua y el ascenso por escaleras de cuatro metros de altura.

Cada uno de estos desafíos busca recrear condiciones reales de intervención, permitiendo a los brigadistas medir su rendimiento en un entorno controlado pero exigente.

El Bombero Challenge 2025 no solo será una competencia técnica, sino también una oportunidad para que la ciudadanía conozca de cerca el trabajo que realizan los cuerpos de emergencia. La Plaza Mayor se convertirá en un escenario de acción, esfuerzo y compañerismo, donde se celebrará el compromiso de quienes dedican su vida a proteger a los demás.