Torreón le dio una 'bendición' a Marco Antonio Solís

No hay duda, Marco Antonio Solís es “más que un amigo” de la Comarca Lagunera.

Y es que “El Buki”, vivió una noche muy especial con su público local que se dio cita en el Estadio de la Revolución para presenciar su nueva gira denominada: Más cerca de ti.

Este viernes, el cantautor y músico regresó, tras varios años de ausencia, para enamorar a la región con su presencia, talento y los temas que le han dado el éxito, tanto en su etapa con Los Bukis, como solista.

(El Siglo de Torréon, Enrique Terrazas)

El Revolución pausó el beisbol, cuya temporada recién se inauguró, para darle paso al “maestro del amor y el desamor” junto a su fanaticada local, que lo esperaba con ansias desde el primer momento en el que se confirmó el concierto.

“Ya me veo cantando a todo pulmón”, “Ya tengo mis boletos, dos que me gané, y dos que compré”, “Idolazo, mi más grande ídolo el maestro Solís ya estoy listo para el viernes 25 abril en el Revolución” y “Ya nos vimos cantando todas sus canciones”, eran algunos comentarios que se leían de los fans de Solís en la publicidad del evento vertida en nuestras redes sociales.

En el recinto, a las 18:00 horas podían verse a fans de Marco Antonio ya formados con sus boletos impresos o digitales. Así comenzó el desfile de almas de todas las edades que poco a poco fueron tomando sus asientos. Quienes contaban con boletos generales trataron de llegar con tiempo para ubicarse mejor.

(El Siglo de Torréon, Enrique Terrazas)

María Antonieta Oviedo contó a este diario una bonita anécdota con relación al astro mexicano.

“Les comento que yo no era fan de Marco Antonio Solís, pero mi hijo siempre lo fue. Él falleció hace muchos años, y tengo la costumbre de ver a Marco Antonio cada vez que viene y que yo puedo, como una manera de recordarlo”.

En cambio, una persona compartió que su acompañante tiene dificultad al caminar y al tratar de bajarse de un auto en la entrada principal, elementos de vialidad no se lo permitieron, lo que ocasionó que ingresara con complicaciones.

Los rostros de los asistentes delataban su alegría de ser parte de la visita de “El Buki” a Torreón, en donde no escatimó en cuanto a producción y además trajo a su hija Mar, quien fue la encargada de abrir el espectáculo a las 21:00 horas, aunque le falló el sonido al entonar una de sus melodías. Luego de que la joven cantara covers y rolas inéditas, el momento más esperado de la noche llegó.

Uno de los artistas más queridos de Latinoamérica reapareció en tierras laguneras. “El Buki” estaba listo para darlo todo a su audiencia de la Comarca.

A las 9:50 de la noche, para aperturar el romance musical, Solís eligió de su disco de 2004, Razón de sobra, el tema Sin pensarlo. El semblante de emoción, en especial de varias señoras, eran el común denominador del concierto.

(El Siglo de Torréon, Enrique Terrazas)

Otra cortavenas estremeció el estadio. Como fui a enamorarme de ti, continuó en el “set list” de Marco Antonio y al cerrar con la frase de, “Que mata, que cega la esperanza; que parte, que muerde; en el fondo de mi alma, que grita y encuentra solo vacío y dolor”, no faltó quien recordó a un amor que no se logró.

“Buenas noches Torreón. Hermanitos, esta ciudad representa mucho para mí, en la carrera de un servidor. Más tarde les contaré las razones. Gracias por su tiempo, por el esfuerzo que hicieron para venir. Gracias a Dios porque tenemos salud. Esta noche (ayer) vamos a expresar todo lo que sentimos, así que vamos a cantar, a ser felices y también a llorar”, expresó el artista.

“Buki te amo”, “Ya no te vayas de aquí Marco Antonio” y “Marco, Marco, Marco”, exclamaban unas fans que se entusiasmaron todavía más cuando oyeron los primeros acordes de Y ahora te vas, uno de los clásicos del artista dentro de Los Bukis, Con su característica cabellera negra y ataviado con ropa negra y un saco dorado, el nacido en Ario de Rosales, Michoacán, continuó su concierto con El peor de mis fracasos, Tú me vuelves loco y Dios bendiga nuestro amor, melodía que provocó que ciertas parejas se tomaran de las manos. Uno de los momentos más destacados ocurrió en el instante en el que “El Buki” narró porque ama Torreón, y es que aquí compuso Tu cárcel.

“Corría el año de 1986 y pensar que muchos de ustedes no habían nacido en aquel entonces. En ese año andábamos de gira con Los Bukis y nos tocó visitar esta hermosa ciudad que es Torreón. Este servidor venía con un cansancio tremendo, físico y también emocional. Había sido un año muy difícil en mi vida personal. Tenía el mal de amores y entonces llegamos al Hotel Galicia, como a las 6:30 de la tarde y me iba a echar una siesta, pero en ese momento llegó la magia y una melodía empezó a merodear mi cabeza, saqué una grabadora y comencé a grabar esa melodía y luego vinieron verso tras verso. Tomé un papel y escribía frases. En ese momento, Dios me regaló algo que no es una canción, considero que es una verdadera bendición”, explicó antes de cantar dicho tema que fue coreado de principio a fin por la audiencia.

Acompañado de cuatro bailarinas, Solís sacó los pasos prohibidos cuando interpretó El milagrito. Después, la nostalgia rodeó el recinto con ¿A dónde vamos a parar?

A lo largo del show, el ganador de premios Grammy Latinos presentó más clásicos, entre ellos: O me voy o te vas, Si te pudiera mentir y Si no te hubieras ido. En redes sociales, algunos espectadores postearon que la ubicación de ciertos baños no les permitía ver el espectáculo.