Torreón lanzará programa de materiales de construcción a bajo costo para familias vulnerables

Con el objetivo de apoyar a las familias en situación vulnerable y mejorar las condiciones de vivienda en el municipio, la Dirección de Desarrollo Social de Torreón informó del próximo lanzamiento de un programa de venta de materiales de construcción a precios accesibles.

Héctor Estrada Baca, titular de la dependencia, informó que se distribuirán 7 mil vales que incluirán cinco bultos de cemento y 100 blocks por un costo de apenas 1,250 pesos. Para acceder al beneficio, los solicitantes deberán pasar por un estudio socioeconómico que garantice que el apoyo llegue a quienes más lo necesitan.

El programa forma parte de una estrategia más amplia de asistencia social, respaldada por un presupuesto anual de aproximadamente 140 millones de pesos. Estrada Baca destacó que la intención es que los recursos se traduzcan en mejoras tangibles para las familias torreonenses.

“Queremos que cada peso invertido en Desarrollo Social se refleje en techos más seguros, hogares más dignos y familias con mejores condiciones de vida”, señaló.

Además del programa de construcción, la dependencia mantiene activos otros esquemas de apoyo: se han entregado 4,500 tinacos de un total de 10,000 disponibles, a un costo de 400 pesos cada uno; hay disponibles 12,700 cubetas de impermeabilizantes de 15 litros, con un precio de 200 pesos; el recipiente de 15 litros de pintura también cuesta 200 pesos y ya ha beneficiado a más de 32,000 familias.

Estos programas buscan mejorar la infraestructura básica de las viviendas, especialmente en colonias con rezago urbano.

Como parte de las acciones complementarias, Estrada Baca anunció la entrega de 100 mil tarjetas “La Torreonense”, que permitirán a los beneficiarios acceder a descuentos en productos y servicios. También se regalarán 56 mil mochilas a estudiantes de primarias públicas, como parte del impulso al regreso a clases.