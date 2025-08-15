Torreón lanza nuevo Sistema Integral de Atención Ciudadana con tecnología de IA

El Municipio de Torreón pondrá en marcha el nuevo Sistema Integral de Atención Ciudadana, una herramienta basada en inteligencia artificial que funcionará a través de un chatbot, con el objetivo de brindar respuestas más ágiles y eficientes a los reportes de la ciudadanía.

Cristian López Chávez, director de Atención Ciudadana, informó que el proyecto es supervisado por Aceleradora de Ciudades, y explicó que se trata de un mecanismo que operará mediante agentes virtuales encargados de recibir y canalizar de manera inmediata las solicitudes hacia las dependencias correspondientes.

Destacó que se trata de un sistema innovador que ya se encuentra en funcionamiento en diversas zonas metropolitanas del país como Jalisco, de donde se ha tomado como referencia su experiencia, y apoyo en la capacitación del personal local, con el fin de garantizar resultados óptimos.

Detalló que esta herramienta tecnológica estará disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, lo cual permitirá a los ciudadanos dar seguimiento a sus reportes , y contribuirá a reducir los tiempos de respuesta por parte de la dependencia.

“Actualmente el tiempo estimado de atención a los reportes es de hasta cinco días hábiles, sin embargo, con la puesta en marcha de este sistema se prevé una disminución a un máximo de tres”, indicó el funcionario.

Precisó que entre los principales reportes ciudadanos se encuentran temas relacionados con el alumbrado público, el retiro de obstáculos en la vía pública, entre otros.

El funcionario subrayó que esta iniciativa también permitirá a la administración municipal de Torreón identificar con mayor precisión las principales demandas de la ciudadanía , lo que facilitará la implementación de acciones estratégicas orientadas a mejorar la calidad de vida de la población.

Anuncian actividades conmemorativas por la Semana Internacional del Peatón

En el marco del Día Mundial del Peatón, que se conmemora cada 17 de agosto, la Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana realizará la próxima semana una serie de actividades, con el propósito de promover la seguridad vial y fortalecer el respeto a los derechos de quienes transitan a pie en la ciudad.

Entre las acciones que se llevarán a cabo destacan: informar a los conductores sobre la importancia de esta fecha, pinta de cebras peatonales, ordenamiento vial, entre otras.

Luis Alberto Morales Cortés, director de la dependencia, destacó que las acciones buscan también recordar la importancia del peatón como actor central en la movilidad urbana, y la necesidad de contar con entornos seguros e incluyentes para su desplazamiento.

El programa contempla la entrega de trípticos informativos y la pinta de cebras peatonales en ambos sentidos de circulación, con el objetivo de reforzar la visibilidad de los cruces y promover su uso correcto.

Dichas acciones se realizarán el lunes 18 de agosto en el bulevar Revolución y calle Blanco; miércoles 20 en bulevar Revolución y calle Valdez Carrillo; y el viernes 22, en bulevar Revolución y calle Leandro Valle.

Las jornadas iniciarán a las 8 de la mañana y contarán con la participación de la Dirección de la Juventud.

Asimismo, Morales Cortés indicó que de manera complementaria, el viernes 22 de agosto se llevará a cabo un operativo especial de ordenamiento vial en la misma zona, el cual tiene como finalidad mejorar el flujo vehicular, reducir riesgos de accidentes y priorizar la integridad física de las personas que transitan a pie.

Estas intervenciones permitirán no solo mejorar la seguridad, sino también promover hábitos de respeto y cortesía en la conducción .

El director destacó que estas actividades forman parte de un trabajo continuo para reforzar la cultura vial y sensibilizar tanto a conductores como a peatones sobre la importancia de la convivencia segura en la vía pública.

“Buscamos crear conciencia sobre el respeto a las normas de tránsito y generar entornos más seguros para la movilidad peatonal, fomentando la responsabilidad compartida entre todos los usuarios de la vía”, expresó.

Con estas acciones, la Administración Municipal del alcalde Román Alberto Cepeda González, reafirma su compromiso de impulsar programas que fortalezcan la cultura vial, fomenten el respeto y contribuyan a un desarrollo urbano ordenado, incluyente y seguro para toda la población.