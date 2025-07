Torreón intensifica medidas contra comerciantes que no respetan banquetas ni reglamentos

Dependencias municipales emprenden medidas contra comerciantes establecidos o semifijos que no respetan el reglamento; la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Urbanismo hizo un llamado a los propietarios de negocios a no invadir las áreas peatonales con mercancías ni estructuras.

El titular de la dependencia, Gustavo Muñoz López aseguró que tras recibir un reporte ciudadano al 073 sobre un establecimiento de comida que ocupa la banqueta con una estructura metálica, en el bulevar La Libertad de la colonia Valle del Nazas, se envió personal de supervisión para atender el caso.

El funcionario exhortó a la ciudadanía a reportar situaciones de esta naturaleza, pues ante todo se busca un ordenamiento y liberar el espacio público, además de garantizar la seguridad de los peatones.

Gustavo Muñoz dijo que estas prácticas afectan directamente la movilidad y la seguridad vial, por lo que la Dirección de Urbanismo hizo también el llamado a los propietarios de negocios para que respeten el entorno urbano y contribuyan a una ciudad más ordenada.

“Se recuerda a la ciudadanía que las banquetas son espacios destinados exclusivamente al tránsito peatonal y que cualquier instalación sobre ellas debe contar con la autorización expresa de esta Dirección”, refirió.

También se está haciendo el llamado para que, ante cualquier modificación que implique el uso de la vía pública, acuden a la dependencia para que se informen sobre los requisitos legales aplicables a cada giro comercial.

“El respeto a estos lineamientos permite preservar la funcionalidad del espacio urbano y protege a quienes diariamente transitan por estas zonas,” mencionó.

La Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo continuará realizando labores de supervisión con el fin de promover una cultura de respeto, y reitera la importancia de fomentar la buena convivencia urbana, a través de la responsabilidad ciudadana.

Estas acciones están orientadas a preservar el espacio público y fortalecer la seguridad vial, resguardando principalmente la seguridad del peatón.

“Los permisos no se prestan ni se rentan”

Por su parte, el director de Plazas y Mercados, Víctor Ramos Galindo dijo que los permisos para ocupar espacios en la vía pública no se prestan ni se rentan, lo que es motivo suficiente para cancelarlos, tal y como ocurrió con el puesto que fue retirado de la avenida Hidalgo esquina con calle Múzquiz, en el sector Alianza de esta ciudad.

Señaló que los inspectores del área revisan constantemente para constatar que quienes ostentan estos permisos respeten los espacios, sean quienes los estén trabajando y atiendan todas las especificaciones del reglamento.

No solamente se está actuando contra los ambulantes que ya no tienen permiso para operar, sino también con aquellos que sí tienen la autorización pero que no están respetando las especificaciones.

Señaló que en el caso mencionado, se procedió a retirar la estructura del puesto semifijo porque invadía parte de la vialidad, lo que representaba un problema para automovilistas y peatones; no estaba en el lugar para el que se otorgó la concesión y se tenía rentado.