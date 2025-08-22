Torreón UAdeC Clima en La Laguna Seguridad Pública Ayuntamiento de Torreón TORREÓN

Torreón impulsa la creación de la Unidad de Vigilancia Ambiental

Bosque Venustiano Carranza de Torreón (ARCHIVO)

FABIOLA P. CANEDO

Con el objetivo de fortalecer la protección del entorno, avanza en la conformación de la Unidad de Vigilancia Ambiental, un equipo especializado que será clave en la construcción de una ciudad más limpia, segura, ordenada y sostenible.

Marcelo Sánchez Adame, director general de Medio Ambiente, informó que la nueva unidad estará integrada por personal capacitado en inspección, normatividad, protección animal y gestión ambiental, con el objetivo de atender de manera inmediata y eficaz las situaciones que afecten el equilibrio ecológico de la ciudad.

Destacó que las tareas de este equipo responden a problemáticas reales y recurrentes, y que su enfoque será tanto preventivo como correctivo.

Entre sus principales funciones están la atención y sanción al maltrato animal, la vigilancia contra la contaminación del aire, agua y suelo, la prevención del desperdicio de agua, la supervisión de tiraderos clandestinos, el manejo responsable de residuos, y el cuidado de áreas naturales y espacios públicos”, detalló.



El director subrayó que se busca construir una ciudad más verde, más consciente y comprometida con las futuras generaciones, y que esta unidad será una herramienta fundamental para lograrlo.


Sánchez Adame anunció que la Unidad de Vigilancia Ambiental comenzará a operar en las próximas semanas, reafirmando el compromiso del gobierno municipal con el bienestar social, la justicia ambiental y la mejora continua de la calidad de vida en Torreón.


Aseguró que esta iniciativa cuenta con el respaldo del alcalde Román Alberto Cepeda y del gobernador Manolo Jiménez, quienes han reiterado su compromiso con el desarrollo ambiental de Torreón.



               
               


               

               
               

               
               
               
