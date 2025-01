'Torreón es un lugar hermoso'

Para la actriz, Andrea Torre volver a Torreón, en esta ocasión por la obra, No te vayas sin decir adiós, es fascinante porque tiene un nexo con la región que recién reveló en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

"Tengo un ratote que no voy, la última vez que fui fue con Una familia de diez. Sé que es un lugar hermoso porque uno de mis hermanos acaba de volver de Torreón y es que allá estaba viviendo muy feliz. Apenas se regresó.

"Los laguneros son personas muy cálidas y siempre nos han recibido bien y espero ocurra lo mismo ahora que llevemos No te vayas sin decir adiós este jueves 30 de enero en dos funciones en el Teatro Isauro Martínez", comentó.

No te vayas sin decir adiós, es producida por Jorge Ortiz de Pinedo y dirigida por Enrique Singer. Con esta producción, Juan Ferrara se despide de los escenarios. Para Torre, laborar con el primer actor es una experiencia maravillosa.

"Me siento muy honrada de poder laborar con Juan. Me hubiera encantado conocer a su mamá (Ofelia Guilmáin). La verdad es que es un tipazo y ha trabajado durante toda su vida.

"Gracias a que Juan hace realidad esta puesta en escena para retirarse del mundo del espectáculo, él nos arropa en esta obra, tanto a mí como a todo el elenco y la verdad, es que, qué honor. Yo ya en mi currículum podré mencionar que labore con Ferrara".

REUNIÓN

El público verá en este montaje una reunión familiar, en donde todo era alegría, pero entre reclamos y pleitos, termina siendo un desastre. Torre compartió detalles de su personaje, que es hija de "Fausto" (Juan Ferrara).

"Mi papel se llama 'Irene', es una ginecóloga. Es un personaje que llegó en un momento padrísimo y como anillo al dedo porque llevaba mucho tiempo haciendo comedia y la gente me encasilló como comediante y no, soy actriz desde los seis años y mi fuerte es el drama.

"No te vayas sin decir adiós, es una tragicomedia. Veremos lo que pasa en el cumpleaños del abuelo 'Fausto', y cómo toda la familia, ahí, me hace una pregunta cuya respuesta desvela secretos y sus orígenes. La gente me ha dicho que damos un mensaje familiar y que lo mejor siempre es expresar lo que uno piensa y siente, sin lastimar a alguien", recalcó.

Aclaró la entrevistada que la obra no es apta para niños debido a su contenido. Espera que los laguneros salgan satisfechos tras ver la historia que ya ha sido un éxito en la CDMX y otros sitios donde ha estado.

"Tiene temas fuertes. Pueden verla personas de 14 años para arriba. Al inicio te ríes mucho, pero al final sales llorando. En verdad que es una experiencia que no se pueden perder. La escribió Óscar Ortiz de Pinedo y la produce su papá, Don Jorge Ortiz de Pinedo".

PROYECTOS

Por otro lado, Andrea explicó que inició el año con bastantes proyectos y espera que su buena racha profesional continúe.

"Sigo con mi canal de 'Mamá en la Torre' y espero hacer nuevas novelas. Acabamos de terminar la temporada 13 de Una familia de diez. No sabemos cuándo sale al aire, pero esperamos que a la gente le guste mucho".

Al hablar de tal programa de televisión, Torre se emocionó y es que, sin duda, le ha dado variadas satisfacciones, como el hecho de laborar, además de con Don Jorge, con grandes estrellas como la fallecida Silvia Pinal.

"Una familia de diez me ha dado bastantes alegrías, en lo personal me dio a mi familia de calificación 10... mi marido (Pedro Ortiz de Pinedo) y mis hijos.

"Tuvimos a doña Silvia de invitada especial y les cuento que fue una maravilla. Tengo la dicha y la fortuna de haber laborado con ella", externó.

Andrea Torre reiteró la invitación al público lagunero a que no se pierda No te vayas sin decir adiós el 30 de enero en el Teatro Isauro Martínez.