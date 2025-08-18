Torreón cerrará el año con 110 eventos impulsados por la OCV: se espera fuerte derrama económica

La Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Torreón proyecta cerrar el año con 110 eventos organizados o apoyados directamente por la institución, según informó su presidente, Francisco Martínez Lombas. Esta cifra representa un importante motor de actividad económica para la ciudad, especialmente en los sectores hotelero, restaurantero y de servicios.

Explicó que estos 110 eventos son gestionados por la OCV, aunque existen otros encuentros que son promovidos por cámaras empresariales, asociaciones civiles y organizaciones privadas. Todos ellos, sin excepción, contribuyen a la derrama económica que beneficia a Torreón.

En cuanto al comportamiento del turismo durante el verano, el presidente de la OCV señaló que julio registró una ocupación hotelera del 47%, cifra que podría parecer baja en comparación con otros meses del año. Sin embargo, aclaró que este porcentaje es habitual para la temporada de junio y julio en Torreón, históricamente marcada por una menor afluencia de visitantes.

“Siempre estamos en esos números durante el verano. Aunque parezca bajo, es lo que normalmente se maneja en esta época”, comentó. No obstante, anticipó una recuperación gradual en los próximos meses, gracias a la intensa agenda de eventos programados para septiembre, octubre y noviembre.

“Vamos a subir yo creo que unos 10 puntos más”, estimó.

Uno de los datos más destacados compartidos por Martínez Lombas fue la derrama económica generada solo en el mes de julio: 326 millones 991 mil pesos. Esta cifra refleja el impacto positivo que tienen los eventos en la economía local, incluso en meses de baja ocupación hotelera.

Con la proyección de 110 eventos para el cierre de 2025, se espera que la derrama económica continúe creciendo de manera sostenida.

“Vamos a ir multiplicando poco a poco”, afirmó el presidente de la OCV, quien se mostró optimista ante el panorama que se avecina para el último trimestre del año.