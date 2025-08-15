Torreón celebra la Semana Internacional del Peatón con actividades para promover la seguridad vial

En el marco del Día Mundial del Peatón, que se conmemora cada 17 de agosto, la Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana llevará a cabo una serie de actividades durante la próxima semana, con el objetivo de fomentar el respeto a los derechos de quienes transitan a pie y fortalecer la cultura vial en la ciudad.

Entre las acciones que se llevarán a cabo destacan informar a los conductores sobre la importancia de esta fecha, pinta de cebras peatonales, ordenamiento vial, entre otras.

Luis Alberto Morales Cortés, director de la dependencia, destacó que las acciones buscan también recordar la importancia del peatón como actor central en la movilidad urbana, y la necesidad de contar con entornos seguros e incluyentes para su desplazamiento.

El programa contempla la entrega de trípticos informativos y la pinta de cebras peatonales en ambos sentidos de circulación, con el objetivo de reforzar la visibilidad de los cruces y promover su uso correcto.

Dichas acciones se realizarán el lunes 18 de agosto en el bulevar Revolución y calle Blanco; miércoles 20 en bulevar Revolución y calle Valdez Carrillo; y el viernes 22, en bulevar Revolución y calle Leandro Valle.

Las jornadas iniciarán a las 8 de la mañana y contarán con la participación de la Dirección de la Juventud.

Morales Cortés indicó que, de manera complementaria, el viernes 22 de agosto se llevará a cabo un operativo especial de ordenamiento vial en la misma zona, el cual tiene como finalidad mejorar el flujo vehicular, reducir riesgos de accidentes y priorizar la integridad física de las personas que transitan a pie.

Estas intervenciones permitirán no solo mejorar la seguridad, sino también promover hábitos de respeto y cortesía en la conducción.

El director destacó que estas actividades forman parte de un trabajo continuo para reforzar la cultura vial y sensibilizar tanto a conductores como a peatones sobre la importancia de la convivencia segura en la vía pública.

“Buscamos crear conciencia sobre el respeto a las normas de tránsito y generar entornos más seguros para la movilidad peatonal, fomentando la responsabilidad compartida entre todos los usuarios de la vía”, expresó.

La administración municipal busca así impulsar programas que fortalezcan la cultura vial, fomenten el respeto y contribuyan a un desarrollo urbano ordenado, incluyente y seguro para toda la población.