Toros Laguna preparan duelo de ‘vida o muerte’ para la semifinal de la LBE

Toros Laguna se jugará este viernes su último crédito de la temporada 2025, cuando reciba a Dorados de Chihuahua en el tercer duelo de la serie semifinal de la Liga de Basquetbol Estatal (LBE) de Chihuahua, a celebrarse en el Auditorio Municipal de esta ciudad, hoy llamado “AudiToro”.

SIN MARGEN DE ERROR

El cuadro del Estado Grande se impuso en los dos primeros juegos a los laguneros, por lo que se encuentra a una victoria de instalarse en una nueva final. Apaches de Chihuahua espera tranquilamente al ganador de esta serie para medirse por el campeonato.

Los astados están conscientes de lo que deben de hacer y por ello se preparan a conciencia con la intención de extender lo más posible la serie. Su coach, Facundo Murias, fue claro al momento de dar su argumento de por qué no alcanzó el esfuerzo para traerse una victoria de Chihuahua: “Los dos partidos los perdimos por poco, los primeros ocho minutos del tercer cuarto fue donde perdimos el juego, 26 a 6 fue el parcial en ese lapso y, obviamente, en un partido parejo y con un rival con las características de ellos, es muy difícil regresar.

En el segundo partido mejoramos el nivel de juego, el punto principal fue en los primeros minutos, no tuvimos un buen pasaje, empezamos abajo 14 a 6 y lo cerramos mal, tuvimos un par de errores defensivos que le dan dos triples a Jaron Martin que en el cierre no lo puedes soltar y equivocamos los caminos en ataque en una o dos posesiones, contra estos equipos no tenemos mucho margen de error”.

Sobre lo diezmado que estuvo el equipo en esos dos primeros juegos por la lesión de Justin Bibbs, el entrenador argentino, comentó: “En el primer partido se engancha el dedo con lacamiseta, él tuvo una lesión previa hace algunos años en G League, se fracturó justamente ese dedo y se resintió, por lo que jugó condicionado el primer partido y luego no jugó el segundo. Ahora está mejor, por suerte no fue nada grave y si todo va bien, el viernes va a jugar”.

Sobre la clave para tratar de extender la serie: “Estoy conforme con la segunda mitad del segundo juego, creo que ese es el camino para lograr una victoria, pero hay que sostenerla, empezar así y además tenemos otras cosas por ajustar.

Lo mental, el apoyo de la gente va a ser clave, como digo, tenemos una vida y tenemos la oportunidad de defenderla en casa, tenemos una final el viernes y la gente tiene que venir, esto tiene que explotar”, concluyó.