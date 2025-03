Toros Laguna acaban 'domados' en el segundo ante Indios

Un duro golpe, recibió anoche Toros Laguna en el gimnasio del Colegio de Bachilleres de Ciudad Juárez, donde cayeron ante los Indios de la fronteriza ciudad, con amplio marcador de 113 puntos a 64, para que se emparejara a un triunfo por bando, la serie de playoffs en la Liga de Basquetbol Estatal (LBE) de Chihuahua.

Un terrible tercer cuarto, condenó a los Astados a sufrir su peor derrota de la temporada en cuanto a puntos de diferencia, ante unos Indios dolidos por la derrota sufrida un día antes en su propia casa.

Aunque para Toros no es un mal resultado el rescatar un triunfo en los dos primeros partidos en patio ajeno, el caer por una diferencia tan grande puede resultar un golpe duro a la confianza de los dirigidos por Facundo Murias, quienes sin embargo, tienen la opción de definir la serie en su propia casa.

Ahora, la serie cambiará de sede y se trasladará a la Comarca Lagunera, reanudándose las acciones el próximo jueves para el tercer compromiso.

POCA OPOSICIÓN

Los laguneros salieron en el arranque del partido con Gerard De Vaughn, Jerime Anderson, Josué Andriassi, JJ Avila y Justin Bibbs, y fue precisamente De Vaughn, el hombre más buscado en la ofensiva y quien mayor daño estaba haciendo en la pintura por los Bureles.

Sin embargo, la Tribu era más efectiva al momento de ir al aro y logró llevarse el primer parcial por 23 a 19.

En el segundo cuarto, los dueños de la casa apretaron el acelerador y, en base a encestes importantes de Tomás Nuño e Irwin Ávalos, sacaron una importante ventaja.

Los dirigidos por Facundo Murias batallaron en encontrar el aro y no supieron aprovechar las constantes visitas a la línea de tiros libres, por lo que se fueron con desventaja al descanso, 58 puntos por 33.

No cambió mucho la inercia del juego en la segunda mitad, Indios siguió muy certero en sus intentos a la canasta y la quinteta taurina no podía encontrar la manera de detener esa ofensiva, aunado a que no había claridad en su juego colectivo.

Los chihuahuenses se llevaron el tercer parcial de manera arrolladora, 91 puntos por 47 señalaba el electrónico al final del tercer periodo.

Para el último cuarto, el equipo local se mantuvo con el dominio del encuentro y con una amplia ventaja, simplemente sobrellevó las acciones para apuntarse el triunfo 113 puntos por 64.

Gerard De Vaughn fue el líder encestador por los laguneros, con 19 unidades, además de 10 rebotes para su segundo "Doble - Doble" consecutivo, le siguieron Jonathan Machado con 12 y 7 de Jerime Anderson y Luis Andriassi.

Por los fronterizos, Tomás Nuño se destapó con 27 puntos, 15 de Ramsés Suárez y 12 de Eric Thompson.