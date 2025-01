Toño Safa, décimo en el Latin America Amateur Championship 2025

En su lucha por conseguir la tarjeta para competir en The Máster, The Open y el US Open, tres de los grandes en el grand slam del 2025 en el golf profesional, el lagunero José Antonio Safa Grajeda, obtuvo una decorosa actuación dentro del Latin America Amateur Championship en el Pilar Golf Club, de Buenos Aires, Argentina.

Y es que el campeón fue el caribeño Justin Hastings de las Islas Caimán, que finalizó con 272 golpes (-16) y se convirtió en el segundo jugador de su país en ganar el evento insignia del golf amateur en la región.

Debido al pronóstico de fuertes tormentas, los organizadores decidieron disputar la tercera y cuarta ronda (36 hoyos) en un mismo día, lo que le agregó dramatismo a la definición.

Safa finalizó en la décima posición, junto al chileno Simón Roessler y el local Leandro Mihaich. Los tres, estuvieron a 5 golpes de distancia del campeón.

Gerardo Gómez terminó siendo el mejor de los jugadores mexicanos. Con un total de 274 golpes, 14-bajo par, el de San Luis Potosí finalizó en el tercer lugar del tablero de posiciones.

Fundado por el Masters Tournament, The R&A y la USGA, el Latin America Amateur Championship fue creado para desarrollar aún más el golf amateur en Sudamérica y América Central, México y el Caribe. Justing Hastings jugará el Masters Tournament 2025 en Augusta National; The 153rd Open en Royal Portrush; y el 125th U.S. Open que se disputará en Oakmont Country Club.