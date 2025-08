Toño Mauri es hospitalizado de emergencia

La tarde de este viernes 1 de agosto se reportó la hospitalización de emergencia del actor y conductor Toño Mauri. La información fue dada a conocer en el programa Ventaneando.

Mauri, reconocido por su trabajo en telenovelas como El privilegio de amar, Abrázame muy fuerte, Las dos caras de Ana y Teresa, enfrentó graves complicaciones de salud en 2020 tras contagiarse de Covid-19.

Debido a la severidad del virus, el actor fue sometido a un doble trasplante de pulmón en Estados Unidos. Desde entonces, su caso ha sido considerado uno de los más impactantes en el medio artístico.

Este viernes se dio a conocer que el actor y conductor Toño Mauri fue hospitalizado de emergencia a causa de una neumonía derivada de una infección por hongo que afectó sus pulmones, los cuales le fueron trasplantados en 2020. La información fue revelada en el programa "Ventaneando" de TV Azteca.

De acuerdo con la transmisión, el también exvocalista del grupo "Fresas con crema" presentó síntomas graves a finales de julio, justo antes de cumplir años. Tras someterse a una cirugía, Mauri comenzó a sentirse mal, y una mañana despertó con tos intensa y expulsando sangre, por lo que fue trasladado de inmediato al hospital.

En entrevista con el programa de espectáculos, el actor explicó que tras varios estudios se le detectó un hongo en los pulmones que le estaba provocando la hemorragia. Actualmente permanece bajo observación médica y en tratamiento para controlar la infección.

"Una mañana empecé a toser y salía con sangre, eso me alarmó mucho. Cuando llegué al hospital tenía neumonía. Me hicieron estudios, se dieron cuenta que me había contagiado de un hongo, se alojó en los pulmones", contó.