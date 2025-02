'Toncho', el perro que se salvó del veterinario

"'Toncho' necesita ser operado, y de urgencia, o se muere", fue el dramático y apresurado diagnóstico del veterinario. La helada tarde del pasado 21 de enero, "Toncho", un perrito greñudo que pesa poco más de tres kilos y que habita en la colonia Sección 38, fue encontrado por su dueño frente a un auto estacionado temblando y moviendo en exceso su cola.

Lo tomó con sus manos y detectó que su mascota tenía sangre en la parte izquierda de su cuerpo; sin embargo, la revisión no fue minuciosa ante el pensamiento inmediato de que podría lastimarlo, pues no se sabía si había sido atropellado, aporreado por otro perro o bien agredido con algo por alguna persona.

En esa virtud, "Toncho" fue llevado a una veterinaria, donde el encargado dijo que aparentemente el ejemplar canino no afrontaba un problema delicado; sin embargo, era necesaria una radiografía para descartar cualquier complicación, pero él no tenía el aparato requerido.

"Su cuerpo estaba temblando, no solo por el dolor, sino por el miedo". El perrito herido, llegó entonces a una clínica veterinaria buscando lo que todos merecemos: ayuda y compasión, pero en lugar de encontrar una mano amiga, lo que lo recibió fue un diagnóstico apresurado y una factura que parecía tan desmesurada como la urgencia del supuesto tratamiento.

Ante la emergencia de conocer con certeza el estado de salud de la mascota, se le ingresó a dicho lugar, ubicado al suroriente de la ciudad, donde se pagó la cantidad de cuatro mil 550 pesos por: consulta 300, limpieza de herida 200, tres placas radiográficas mil 200, canalización 250, manejo médico 700, biometría hemática 350, química sanguínea mil 300 y hospitalización 250.

Poco antes de una hora de haber llegado "Toncho" a dicho lugar, el médico salió para informar que el estado de salud del perrito era sumamente delicado, requería operación inmediata.

"A ver doctor, le pedimos por favor sinceridad: ¿es inminente la operación o se muere?... Así es", contestó.

"¿Lo podemos ver?... no, porque se puede alterar… más tarde les paso presupuesto de la intervención quirúrgica, hay médicos que solo cubren la herida con una venda y el animal termina por morir", señaló. "Toncho" se quedó en la clínica y su familia decidiría al día siguiente.

Una petición algo sospechosa

Minutos después de las ocho de la noche de ese día (21 de enero), se recibió un mensaje en audio: "Buenas noches, mire comentando aquí con el equipo y para confirmar o descartar cualquier situación, sí sería importante realizar el ultrasonido abdominal, sobre todo porque después "Toncho" pueda presentar problemas hepáticos y pues bueno, desafortunadamente tenemos por ahí que se atraviesa la incapacidad del especialista en Imagenología, hoy es el último día que viene y se va ahorita a las nueve de la noche, regresa hasta la próxima semana, entonces si usted autoriza se lo practicamos, tendría un costo de 700 pesos".

"Mira la verdad yo en este tipo de cosas soy muy desconfiado y ya se me hace extraño que precisamente en este momento el de Ultrasonido se va de vacaciones", fue el mensaje del dueño de "Toncho".

Al día siguiente, se pidió la opinión de un amigo MVZ egresado de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, a quien se le enteró del diagnóstico y la necesidad urgente de operar a "Toncho", enviándosele además el presupuesto de la operación."Te sugiero que veas su condición y consideres la posibilidad de…. Porque, por lo que te dice el médico, el perrito está sufriendo y en ocasiones ya no se puede hacer nada, pero me llama la atención que en el presupuesto que te manda, te dice lo que te va a cobrar, pero no te dice qué es lo que le va a hacer", contestó.

El presupuesto de la intervención quirúrgica: preparación prequirúrgica 400, fluidoterapia y catéter IV, 400 pesos, anestesia y monitorización transquirúrgica 2 mil pesos, material quirúrgico intraoperatorio tres mil pesos, tubo torácico dos mil pesos, drenaje activo dos mil pesos, honorarios de equipo de cirujanos dos mil 100 pesos, honorarios anestesiólogo mil 500, cuidados intensivos postquirúrgicos 600, total 14 mil pesos.

La estimación escrita aclara: el presupuesto deberá ser liquidado antes de ingresar al paciente, este procedimiento no incluye otro procedimiento a los antes ya mencionados, el presupuesto no incluye días de hospitalización posteriores al procedimiento."Hola buenos días, para pasarle un pequeño reporte de 'Toncho'.

Durante la noche se mantuvo estable, aunque su estado de salud es delicado, parece respirar un poco mejor y estar menos adolorido, aunque es un poco complicado quitar la molestia en su totalidad. Aún esperamos respuesta en cuanto a la cotización para realizar el procedimiento… ¡Bonito día!".

Tomando en cuenta que "Toncho" sobrevivió esa noche, su familia decidió ir por él y cuidarlo en su casa dándole medicamento para el dolor y desinflamantes, mientras buscaban la opinión de otro veterinario que lo pudiera checar, aunque el perrito no mostraba una gravedad visible. Comía, dormía y se acercaba para ser acariciado.

A los cinco días "Toncho", que solo exhibía tres rasguños en su parte abdominal, salió corriendo a la plaza de la colonia, sólo necesitaba tiempo y cuidados básicos para sanar.