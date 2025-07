Toman Subsecretaría de Educación de Gómez Palacio para exigir destitución de titular de Educación Inicial

Este lunes trabajadores de las Secciones 35 y 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tomaron las instalaciones de la Subsecretaría de Educación con sede en Gómez Palacio para exigir la destitución de Gloria Díaz, encargada del nivel de Educación Inicial.

La manifestación se hizo por parte del personal docente, manual y administrativo de los Centros de Atención Infantil de No. 6 y No. 2 de Gómez Palacio y Lerdo, respectivamente. Denunciaron que dicha persona no respeta la autonomía de gestión, por ejemplo para cambios de adscripción y comisiones, aunado a que presuntamente, hay hostigamiento laboral y abuso de poder.

Alicia Carrizales Ortiz, representante del centro de trabajo No. 71 de la Sección 35, dijo que la protesta inició a las 8 de la mañana con el cierre de nivel pero como no hubo respuesta por parte de las autoridades educativas locales, decidieron tomar completamente la Subsecretaría.

Comentó que desde hace casi un año se han enviado oficios al titular de la dependencia, Fernando Ulises Adame de León y que ambas secciones sindicales han abordado el tema con el funcionario pero que no les han dado solución.

“La demanda es únicamente que se destituya a la encargada del nivel de Educación Inicial ya que ella es la que nos ha puesto trabas. Vamos a mantener el plantón hasta que el subsecretario nos atiende”, sostuvo.

Fue minutos antes de las 12 del día que el personal inconforme retiró los candados del acceso principal pero solo para que entrara una comisión a dialogar con Adame de León.

En la puerta hay pancartas con leyendas que dicen: “Destitución inmediata de la maestra Gloria”, “Basta del abuso de poder”, “No a los malos tratos”, “Respeto a la autonomía de gestión” y “Respeto a la NOM-035”.