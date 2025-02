Toman acuerdos para agilizar citas en el CREE Gómez Palacio

Se designará a dos neurólogos, se cambiará a algunos trabajadores del Centro de Rehabilitación de Educación Especial (CREE) y se designó a personal provisionalmente para agilizar las citas que se tenían programadas desde hace meses, esos fueron algunos de los acuerdos que se tomaron en la reunión que este lunes sostuvieron padres de familia de niños con discapacidad en la Casa de Gobierno en Gómez Palacio.

Lo anterior lo dio a conocer el presidente del Consejo para el Desarrollo de Personas con Discapacidad, Fernando García de la Vega quien dijo que, desde la capital del estado acudió para reunirse con ellos Miguel Hurtado, encargado de los Centros de Rehabilitación del DIF estatal y desde luego también estuvo presente el subsecretario de Gobierno en la Región Laguna, Raúl Meraz Ramírez, tras la manifestación que organizaron el pasado viernes, ante la falta de especialistas, lo que ha retrasado considerablemente la expedición de las credenciales para personas con discapacidad y por lo tanto no se pueden registrar a los programas de la Secretaria del Bienestar.

Reiteró que, incluso desde hoy lunes se destinó a 5 personas más que también llegaron de la Ciudad de Durango para darle celeridad a las consultas y expedición de las identificaciones y se les dijo que los miércoles y jueves se facilitarían las consultas con los neurólogos, ya que incluso se cuenta con un listado de cien menores en espera de ser atendidos.

El presidente del Consejo para el Desarrollo de Personas con Discapacidad, Fernando García de la Vega dijo que de acuerdo a lo que se les dijo podría tomar alrededor de una semana en sacar las citas que estaban rezagadas, específicamente para la dictaminar a las personas con espectro autista.

En cuanto al número de personal a contratar, el entrevistado manifestó que no se sabe todavía, pero lo que si fue muy enfático en la exigencia que hicieron de que se cambien a todas las personas de primera atención, es decir a recepcionistas y trabajadoras sociales y la doctora Lira, que es la foniatra y pretende emitir un diagnostico sin ser especialista en el tema.

“No han dicho nada que vayan a contratar gente, pero nuestra demanda es de que cambien a todo el personal del frente, de atención. Estamos hablando trabajadores sociales y recepcionistas y a la doctora Lira no queremos que nos sigan tendiendo, que es foniatra, aquí en el CREE, porque ella dice que el autismo no existe, que son chípiles, que son mimados de los padres y que los padres están locos, pero ella no es neurólogo para rechazar un dictamen, o sea, ella no tiene la especialidad”.