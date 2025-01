El actor, Fer Manzano, celebra ser parte de la serie, Incorregibles de Santa Martha, cuya primera temporada gustó tanto, que hoy se estrena la segunda por Canal 5 a las 19:00 horas.

El hijo del actor, Fernando Manzano, habló con El Siglo de Torreón de este proyecto, al que ve con muy buenos ojos y más porque se ha identificado con la trama y con su personaje "Benito Berlanga".

"Vamos a estar de lunes a viernes a las 7:00 de la tarde. Esperemos y les siga gustando este proyecto que hemos hecho con todo nuestro cariño.

"Parte de la idea de esta serie es darnos cuenta de que en algún momento todos hemos sido incorregibles o hemos sentido que no encajamos en ciertas partes como la escuela; sin embargo, a pesar de ello, la vida sigue y uno empieza a madurar buscando soluciones a ese tipo de sensaciones".

Mencionó el actor que la serie, producida por Eduardo y Carlos Murguía, ha generado una fuerte empatía con el público juvenil que sigue este proyecto en Canal 5, Vix o bien en redes sociales.

"Yo sentía que la escuela no estaba hecha para mí y eso me frustraba, y es que, en mi opinión, la escuela está destinada a cierto tipo de personas y somos un montón de tipos de personas, que no a fuerzas encajamos en ese tema; entonces, creo esta serie ha hecho click con bastantes jóvenes que en ciertos momentos han sentido, como yo, que el sistema escolar no los representa y eso no quiere decir que estemos mal, simplemente hay que encontrar otras alternativas", comentó.

Con sus palabras, reafirmó que "Benito" ha sido una catarsis para él y le ha ayudado a entender situaciones que le ocurrían durante su vida escolar.

"Esta serie habla de los rechazados y de alguna manera yo lo he sido. Me han cerrado las puertas en algunos proyectos y en otros me las han abierto. En este caso, le agradezco a Eduardo Berlanga que me haya dado la oportunidad en Incorregibles de Santa Martha".

Durante la charla, el artista dio a conocer las virtudes de su papel, también llamado "Bebé" en este proyecto que comienza hoy su segunda entrega.

"Es un tipo muy rechazado en el instituto. No ha podido salir porque ha reprobado muchas materias, pero la verdad es que no se quiere ir de ahí, porque es donde se siente seguro. Ahí ya se las sabe de todas, das. Le da miedo salir a hacer otras cosas. Pienso que 'Bebé' nos invita a descubrirnos".

El "bullying", al que antes era común denominarlo como "carrilla" ha sido fundamental en la trama de Insurgentes de Santa Martha, según confirmó Manzano.

"'Benito' hace mucho 'bullying' y muchas veces se da cuenta que no está chido hacer sentir mal a las demás personas. Poco a poco va empatizando y se da cuenta de que la ha regado; sin embargo, es su método de defensa, ya que busca molestar con el fin de que no lo fastidien a él.

"Justo en esta segunda temporada iremos viendo cómo va cambiando. Quiero comentar también que en el pasado esta práctica le decíamos 'carrilla', sin embargo, ahí acababa, cuando salíamos de la escuela. Hoy en día se extiende en las redes sociales ocasionando fuertes problemas a una gran cantidad de jóvenes o personas de todas edades".

Reconoció Fer que laborar en Insurgentes de Santa Martha le permitió salir de su zona de confort, algo que agradece.

"Uno como actor le enseñan a no ser tan exagerado, a contener las emociones; así que a uno siempre le da miedo a exagerar y este personaje, más bien, se va por ahí... Es muy exagerado y eso ha sido una reflexión para mí porque me ha permitido ampliar mi rango histriónico sin verme equivocado".

Por último, Fer agradeció a su padre, Fernando Manzano Salazar, reconocido por su labor como actor de doblaje, las enseñanzas que le ha otorgado.

"Siempre lo veía de niño actuar o doblar personajes. Me gustaba todo lo que realizaba, me encantaba ver cómo jugaba a ser otra persona. Siendo muy pequeño veías las caricaturas y me decía, 'mira ese soy yo', refiriéndose a uno de los personajes que doblaba y entonces le decía jugando, 'yo soy el de lado'".