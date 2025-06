Todo sobre el estreno completo de la temporada 4 de The Bear en Disney+

La galardonada serie The Bear, conocida en Hispanoamérica como El Oso, está de regreso. La esperada cuarta temporada llega este miércoles 25 de junio a Disney+ (Latinoamérica) y Hulu (Estados Unidos), con una diferencia clave respecto a entregas anteriores: los 10 episodios estarán disponibles desde el primer día.

La ficción creada por Christopher Storer, que sigue la historia del chef Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), inicia una nueva etapa: su restaurante, The Bear, entra en su primera temporada oficial operando al público, lo que eleva tanto las tensiones como las expectativas. A su lado, vuelven Sydney (Ayo Edebiri) y Richie (Ebon Moss-Bachrach), enfrentando desafíos que podrían marcar sus destinos profesionales y personales.

“Queremos que los fans disfruten la temporada como una gran cena de degustación”, explicó Storer en entrevista con Variety. La serie, que ha ganado múltiples Emmys y Globos de Oro, continúa apostando por un tono emocional profundo, adrenalina culinaria y una narrativa intensa.

¿Qué esperar en esta temporada?

La trama se enfoca en el objetivo de alcanzar una estrella Michelin, mientras Carmy y su equipo navegan entre crisis financieras, decisiones difíciles y heridas emocionales del pasado. En el avance oficial, el personaje de Tío Jimmy (Oliver Platt) lanza una advertencia: “Este lugar no sobrevivirá si ustedes no dejan todo en la cocina”.

Entre las sorpresas, destaca la incorporación de Joel McHale como un mentor implacable, y la presencia de John Mulaney, cuyo personaje aún no ha sido revelado. También se resolverán incógnitas de la temporada anterior, como la crítica del Chicago Tribune o el futuro de Carmy y Claire.

Con una crítica anticipada del New York Times que afirma: “La cocina es como la vida: si no soportas el calor, busca otra pasión”, The Bear reafirma su lugar como una de las series dramáticas más impactantes de los últimos años.