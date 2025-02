Todo lo que se sabe del primer k-drama que será producido en la CDMX

La ola coreana cruzó todas las fronteras y llegó a México con mucha fuerza, los k-dramas han cobrado demasiada popularidad y ahora uno será grabado en la capital del país.

Según los primeros detalles revelados, el primer k-drama producido en México se rodará en diversos puntos de la Ciudad de México. Además, se ha extendido una invitación a los fanáticos de la cultura coreana para que participen en las grabaciones de la serie, el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México (Injuve) ha revelado los detalles sobre la primera producción de este tipo en México.

Producción coreana en México

A través de sus redes sociales, la cuenta oficial del Injuve, dedicada a la comunidad k-pop, compartió los primeros detalles sobre la producción coreana que se realizará en el país. Según lo anunciado por el instituto, el k-drama llevará por nombre Idols: Sueños cumplidos y contará con el respaldo de Foro Play, así como del propio Injuve.

Hasta ahora, no se han revelado detalles sobre la trama ni el elenco, ya que la producción se encuentra aún en sus primeras etapas. Sin embargo, las expectativas entre los fanáticos están en su punto más alto, ya que se rumorea que el proyecto podría explorar una historia que mezcle romance, comedia y, por supuesto, la vibrante música del k-pop.

Cabe destacar que no es la primera vez que una producción coreana llega a México. En ocasiones anteriores, varios productores han elegido nuestro país como sede alterna para la grabación de realities que han contado con la participación de artistas de renombre, como Cha Eun-Woo en Carefree Travelers, Taehyung de BTS en Jinny’s Kitchen o Seulgi de Red Velvet en Law of the Jungle. Sin embargo, este será el primer drama que se filmará en nuestras tierras.

Requisitos para ser parte

Se tenía hasta el 25 de enero para poder audiciones y ser parte de esta experiencias.