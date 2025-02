Todo lo que debes saber de Daredevil: Born Again | Cuándo y dónde verla

Contra todo pronóstico, luego de la cancelación de la última de las series de Marvel de la plataforma de streaming de Netflix en 2018, Daredevil: Born Again ve la luz con gran parte del elenco principal de la serie original.

Hace una década, Daredevil se mantuvo a raya con su pequeño universo en Nueva York, aún cuando pertenece al Marvel Cinematic Universe (MCU). Sin embargo, fue en Spider-Man: No Way Home cuando un breve cameo le unió con el MCU.

¿De qué trata Daredevil: Born Again?

La serie se situará alrededor de cinco años después del final de la tercera temporada de Daredevil, luego del regreso de la mitad de la población desaparecida en Infinity War, es decir, después de Endgame.

Kingpin regresa de su exilio a La Gran Manzana ahora como el alcalde recién elegido de la misma. En tanto, Matt Murdock, se verá envuelto en la lucha contra la injusticia en los tribunales.

El tráiler deja entrever una platica entre Matt Murdock (Charlie Cox) y Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), en la que Kingpin trata de disuadir a Matt de que ahora es distinto. Claramente, no le cree.

El universo continúa bajo la misma línea violenta y sangrienta, por lo que permanece la clasificación de contenido sólo para personas mayores de 16 años.

Daredevil: Born Again también contará con el regreso de Elden Henson como foggy Nelson, amigo de Matt, y de Deborah Ann Woll quien le da vida a Karen Page, el interés romántico del protagonista.

Así también cuenta con el regreso de Wilson Bethel como Benjamin Poindexter, alias Bullseye, villano con el que cerró la tercera temporada de forma inconclusa, dejando al espectador con la necesidad de respuestas.

Entre otras apariciones que generan expectativa se encuentran Yusuf Khan, padre de Kamala Khan, y Arty Froushan, quien interpreta a uno de los enemigos de Daredevil, un agente corrupto al que le conocen como Bullet.

¿Cuándo y dónde ver Daredevil: Born Again?

La serie es exclusiva de Disney+, por lo que deberás contar con una suscripción para acceder a los nueve episodios que la componen.

Será este próximo 4 de marzo a las 9 de la noche cuando los primeros dos episodios de Daredevil: Born Again lleguen a la plataforma. Luego de su estreno, se lanzarán episodios semanales cada jueves.

Mientras tanto, ya se prepara la segunda temporada con nueva episodios adicionales, aunque no se ha confirmado la fecha de su estreno.

¿Qué ver antes de Daredevil: Born Again?

No existe una razón que alce las expectativas a que Daredevil: Born Again forme parte de la trama principal del universo de marvel, puesto que no posee conexiones significativas con toda la franquicia.

Si bien, se han realizado cameos como en She-Hulk y Spider-Man: No Way Home, lo que podría valer la pena sería refrescar la memoria sobre las historias más relevantes en donde Matt y Kingpin aparecieron antes, aunque no es necesario verlas por completo debido a su gran extensión: