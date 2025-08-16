Todo listo para tercera edición del 'Bombero Challenge' Llevan brigada municipal al poniente

Todo está preparado para la tercera edición del Bombero Challenge, evento organizado por el Municipio de Torreón que se llevará a cabo este sábado en la explanada de la Plaza Mayor. La competencia reunirá a 23 equipos conformados por brigadas contra incendios del sector privado, así como elementos de dependencias de la Región Lagunera y otras partes del país.

Jorge Luis Juárez Llanas, director de Protección Civil y Bomberos de Torreón y responsable del evento, destacó la excelente respuesta por parte de los participantes. Se espera la presencia de hasta 200 elementos, quienes han estado entrenando en sus respectivas instalaciones para enfrentar los desafíos que plantea esta jornada.

El Bombero Challenge tiene como propósito principal fomentar la convivencia entre los cuerpos de emergencia, evaluar sus habilidades operativas y ofrecer un espacio de capacitación en condiciones que simulan escenarios reales. Además, el evento forma parte de las actividades conmemorativas del Día del Bombero, que se celebra el 22 de agosto.

"Es una oportunidad para que los participantes pongan a prueba sus capacidades, afiancen lazos de colaboración y fortalezcan el espíritu que caracteriza a quienes se dedican a salvaguardar vidas y bienes", señaló Juárez Llanas.

Durante la jornada, los equipos enfrentarán un circuito compuesto por ocho retos diseñados para simular situaciones de emergencia y evaluar la destreza física y técnica de los participantes. Entre los desafíos se encuentran la entrada forzada simulando una puerta, el paso por túneles, la superación de una barda, el desplazamiento en zigzag portando un extintor, el arrastre de una llanta, el traslado del maniquí conocido como "Randy", la precisión en la diana utilizando un chorro de agua y el ascenso por escaleras de cuatro metros de altura.

Cada uno de estos desafíos busca recrear condiciones reales de intervención, permitiendo a los brigadistas medir su rendimiento en un entorno controlado pero exigente.

El Bombero Challenge 2025 no solo será una competencia técnica, sino también una oportunidad para que la ciudadanía conozca de cerca el trabajo que realizan los cuerpos de emergencia. La Plaza Mayor se convertirá en un escenario de acción, esfuerzo y compañerismo, donde se celebrará el compromiso de quienes dedican su vida a proteger a los demás.

La administración municipal de Torreón desplegó este viernes una nueva edición de la brigada "El alcalde y su equipo en tu colonia hacemos más", llevando servicios, apoyos y atención directa a los vecinos del poniente de la ciudad. Colonias como Camilo Torres, J.R. Mijares, Morelos, Polvorera y Rinconada fueron beneficiadas con acciones que comenzaron desde inicios de semana.

En representación del alcalde Román Alberto Cepeda, el primer regidor Luis Jorge Cuerda Serna encabezó el evento, donde se entregaron aparatos de movilidad como sillas de ruedas, andadores y bastones a personas que los requerían.

"El alcalde me pidió encabezar esta brigada debido a que tiene una reunión con el gobernador Manolo Jiménez, de la que sabemos que vienen cosas buenas para Torreón y para Coahuila", expresó Cuerda.

El regidor destacó que esta es la brigada número 14, y que hasta el momento se han atendido 48 colonias en coordinación con el gobierno del estado.

ACERCAN DISTINTOS SERVICIOS

Durante la jornada, se ofrecieron diversos servicios a la comunidad, como trámites de actas a bajo costo, entrega de kits de limpieza, atención médica general y visual, esterilización de mascotas, y vales para mastografías gratuitas. También se brindaron descuentos en el pago del Predial, aclaraciones en recibos de Simas, actividades culturales y deportivas, y atención directa a través del Módulo de Atención Ciudadana.

El diputado Felipe González Miranda agradeció al alcalde por mantener una política pública cercana a la ciudadanía, en sintonía con el enfoque del gobernador. También reconoció la labor de Selina Bremer de Cepeda, presidenta honoraria del DIF Torreón, representada en esta ocasión por la directora general del organismo, Marlene Martínez Valdés.