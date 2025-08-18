Todo listo para iniciar en el Circuito Mayor

Deportes Circuito Mayor de Beisbol de la Laguna Lucha libre Algodoneros del Unión Laguna Liga MX Riñas

AARÓN ARGUIJO GAMIOCHIPI.-

Seis equipos quedaron debidamente inscritos para la segunda temporada del Circuito Mayor de Beisbol de la Laguna, que arrancará el viernes 26 de septiembre; la reunión del pasado viernes en la Galería del Deporte Lagunero marcó el cierre de registros y la confirmación de los participantes.

EQUIPOS Y SEDES

La junta previa contó con la presencia de los representantes de los equipos: Jiménez, Chihuahua, con Jesús González Armendáriz y Juan Antonio Cisneros Montes; Sandilleros de Tlahualilo, con Orlando Rodríguez; San Pedro, representado por Saúl Hernández y el venezonalo Luis Gallardo; Ayuntamiento de Matamoros, de Juan Manuel Pérez y Pedro González; Cardenales de Nazareno, con Julio César Martínez y Miguel Medina; Laguneros de la Laguna, de Gregorio Tapia y Fernando Rodríguez.

El equipo que será el representante de Jiménez será el campeón de la Liga Municipal de aquella población, cuya temporada está en su recta final; jugarán como locales en el parque 21 de marzo, de la población chihuahuense. Sandilleros de Tlahualilo tendrá como casa el parque Francisco Sarabia, San Pedro jugará en el parque de la Unidad Deportiva de aquella población. Ayuntamiento de Matamoros será local en el parque Horacio Piña, Cardenales de Nazareno será home team en el campo El Rebote, mientras que Laguneros de la Laguna está por definir el escenario de sus juegos como local.

SISTEMA

Únicamente en los juegos (local y en casa) de Jiménez, se jugará sábado y domingo en el mismo escenario; en el resto de las series se jugarán como de costumbre; sábado en una plaza y domingo en la del rival. Se jugarán diez jornadas del calendario regular, calificarán a playoff los cuatro primeros lugares, en el primer playoff se enfrentarán el número 1 contra el 4 y el 3 frente al 2. La primera serie de postemporada se definirá si es a tres de cinco, o cuatro de siete; la serie de campeonato sí será a ganar cuatro de siete posibles.

Durante el calendario regular se utilizarán dos ampayers por juego, y en la serie de campeonato trabajarán tres elementos por partido. La próxima reunión será el lunes 1 de septiembre, en donde ya se conocerá el rol de juegos, que deberá ser aprobado por los equipos participantes.


               
               


               

               
               

               
               
               
