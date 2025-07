Titular de Obras Públicas hace precisiones sobre debate de drenaje pluvial en Torreón

El ingeniero Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, director de Obras Públicas, realizó a través de un comunicado, algunas precisiones sobre el Proyecto de Drenaje Pluvial, tema abordado en el debate de los diputados Antonio Attolini, Gerardo Aguado y Felipe González, que se efectuó en Siglo TV.

1.- Sobre la factibilidad Jurídica

Ante los señalamientos a los que se hizo referencia que el municipio no ha hecho nada al respecto; quisiera aclarar que se tienen ya pláticas en tema de convenio o acuerdo con las partes propietarias de los predios en cuestión, teniendo avance del 95% al respecto. Cuando se va a comprar algo, se compra cuando se tiene la seguridad de qué se va a utilizar; pudiera considerarse una falta el que se compre por parte del municipio a un particular para luego no utilizar la tierra, ¿por qué?, Porque se estaría beneficiando económicamente a un particular; entonces, primero se tiene que tener la seguridad de que la obra se va a ejecutar (Disponibilidad Real del Recurso) para luego ya generar el pago de la tierra. Pago de la tierra que debe estar considerada en el mismo recurso del proyecto, como es en todos los proyectos federales, Tren Maya, el Interoceánico, Agua Saludable, etc. Cuando hay afectaciones, se paga del mismo proyecto pues se tiene la capacidad económica para la indemnización de la tierra. Ningún municipio en el país paga las indemnizaciones para obras que se consideran federales.

2.- Tema Ambiental

Se han hecho los trámites correspondientes, se tienen dictámenes por la parte estatal, se hizo mención que faltan algunos dictámenes los cuales tienen algún costo, se está buscando la forma de generarlos en conjunto municipio, estado y federación; sin embargo, también es un tema de voluntad, como se mencionó, se habla de que no hay voluntad por parte del municipio para ejecutarlo, existen proyectos en donde se inician sin impacto ambiental, que han sido documentados por la prensa nacional, como son el Tren Maya o aquí en lo local, agua saludable; estos se iniciaron sin ningún proyecto ambiental; inclusive, sin proyecto ejecutivo terminado, porque había una voluntad política de las partes, pues el beneficio es para el ciudadano Torreonense en el caso local. Es algo que se puede trabajar en el transcurso de la obra, porque las áreas de afectación son mínimas, comparadas con el beneficio que se tiene a nivel local. Estando el municipio en la mejor disposición de colaborar según competencias tanto municipales, estatales y federales.

También es importante puntualizar, que se tiene que hablar con la verdad. Hace un año aproximadamente, se sostuvo en prensa local, inclusive en medios nacionales y redes electrónicos, que el municipio de Torreón había tenido subejercicio en el tema en cuestión.

Hoy se cambia el discurso, cuando hace un año se indicaba por todos los medios que el recurso no estaba disponible y que el municipio no tenía forma de ejercerlos, algunos actores aseguraban, documentado por la prensa, que estaba disponible y hoy queda claro no fue así. Creo que se tiene que ser muy responsable, trabajar en equipo, unir esfuerzos y todos buscar sacar adelante el tema del proyecto del drenaje pluvial para la ciudad de Torreón. No politizar el tema.