Titanes de Torreón

erecidos reconocimientos a sus trayectorias en el alto rendimiento y en competencias internacionales, recibieron ayer más de 20 deportistas torreonenses, quienes fueron homenajeados por el alcalde de la ciudad, como un incentivo a continuar con su esfuerzo y con las victorias que llenan de orgullo a Torreón.

ESFUERZO Y DISCIPLINA

Fue en la explanada poniente de la Presidencia Municipal, donde se realizó el acto de reconocimiento, encabezado por el alcalde, Román Alberto Cepeda, quien reconoció el esfuerzo, la disciplina y dedicación de cada atleta que logró medallas en la Olimpiada Nacional Conade 2025, así como en competencias internacionales. El alcalde de la ciudad estuvo acompañado de funcionarios, como Ramón Elías Chufani, titular del Instituto Municipal del Deporte (IMD) de Torreón; Hugo Dávila Prado, coordinador municipal de Mejora Coahuila, en representación de Manolo Jiménez Salinas, gobernador del Estado; Felipe González Miranda, diputado local; Diego Ontiveros Rentería, regidor presidente de la Comisión de Educación, Arte, Cultura y Deporte; y Violeta Valenzuela Rosales, directora de la Línea Verde.

En su mensaje, el Presidente Municipal destacó el esfuerzo de los jóvenes, de sus entrenadores y familias, la labor diaria en el gimnasio, en la arena, en las canchas, en los simuladores de autos, que los llevó a poner a Torreón en los ojos de México y el mundo. "Los 22 deportistas que hoy (ayer) reconocemos, 15 de ellos compitieron hace apenas un par de meses en la Conade, y siete más en el ámbito internacional, son torreonenses y coahuilenses que con resultados y con medallas han demostrado su disciplina y compromiso, su valía y su dedicación", dijo el político, frente a un auditorio conformado por entrenadores, deportistas, padres de familia, comunicadores y más elementos del Ayuntamiento de Torreón.

Elías Ramón Chufani, director del Instituto Municipal del Deporte, agradeció al alcalde Román Alberto Cepeda por su continuo respaldo al deporte en Torreón, y con su compromiso con el desarrollo integral de los atletas. Además, el director felicitó a los deportistas por su constancia y espíritu competitivo y los alentó a continuar siendo una inspiración para las nuevas generaciones y ejemplo de lo que se puede lograr cuando se trabaja, y resaltó que en la Olimpiada Nacional Conade 2025 se superó al doble la META de medallas para Torreón.

GALARDONADOS

Dentro de los reconocimientos especiales para logros nacionales e internacionales, se homenajeó al piloto Luis Carlos Pérez Cabello, quien es el único mexicano que compite en la Ligier European Series, circuito de desarrollo para vehículos de resistencia, y que se corre en legendarias pistas, como Silverstone (Inglaterra), Spa (Bélgica) y Le Mans (Francia). Además, se reconoció a Ileana Mesta Rodríguez, campeona nacional de Powerlifthing o levantamiento de pesas de potencia, quien también triunfó en el Campeonato Norteamericano, celebrado en Islas Caimán, apenas hace unos días.

Igualmente, recibieron reconocimiento la coach Kathia Muñoz Ávila, junto a integrantes de su grupo de porristas, Aranza Cepeda, Fernanda Méndez, Bárbara Acosta, Suri Carrillo y Ana Lucía Ramírez, quienes conquistaron un campeonato nacional de Cheer. En cuanto a los medallistas de Olimpiada Nacional, se reconoció a los ganadores de medallas de oro: Diego Alanís y Kevin Michel Montoya en la disciplina de rugby, José Carlos Martínez en luchas asociadas y Ángel Iván López en atletismo.

Como medallistas de plata, se reconoció a: Mateo Dorantes en luchas asociadas, Luciana Ortiz y Manuel Mejía en tae kwon do, Luciana Delgado y Diego Garay en atletismo, todos ellos recibieron sendos reconocimientos y el aplauso de los presentes. Además, en cuanto a los ganadores de medallas de bronce, se reconoció a: Luis Carlos Iruegas, Alice Suazo y Alexa Fernanda Zamora en esgrima, Victoria Ramírez y José Juan Navarro en atletismo.

Igualmente se le entregó reconocimiento a Alejandra Gama Puente, medallista de bronce en la disciplina de gimnasia, quien compartió palabras durante la ceremonia: "Gracias por creer en nosotros, por respaldar nuestros sueños y por brindarnos las oportunidades y espacios necesarios para prepararnos y representar con orgullo a nuestro querido Torreón en la Olimpiada Nacional, así como nuestros eventos nacionales internacionales. Las medallas que traemos y los logros de mis compañeros deportistas son también fruto de la confianza y compromiso, cada victoria esfuerzo lleva consigo el nombre de Torreón y es un honor llevarlo en alto", mencionó.

Por su parte, Luis Carlos Pérez compartió: "quiero agradecer al alcalde y a toda la sociedad por haberme otorgado este reconocimiento, estoy muy contento de estar aquí con tantos deportistas y es un orgullo poder representar a Torreón a nivel nacional e internacional".