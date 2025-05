Tiroteo en una fiesta deja al menos 10 heridos en Carolina del Sur

Al menos 10 personas fueron baleadas durante una pelea que comenzó después de que un barco privado en el que se llevaba a cabo una fiesta llegó a un muelle la noche del domingo en la costa de Carolina del Sur, indicaron las autoridades.

Ninguna persona murió a causa del tiroteo en Little River alrededor de las 9:30 de la noche, aunque algunos de los heridos se encontraban en condición crítica, dijo la policía del condado Horry en un comunicado .

Al menos una persona que no resultó baleada fue trasladada al hospital, informó la policía.

El tiroteo ocurrió alrededor de un muelle desde donde parte una embarcación privada para cruceros. El barco estaba atracado y los detectives tratan de averiguar exactamente dónde comenzó la pelea y el tiroteo, dijo la policía.

Un volante en línea promocionaba una fiesta a realizarse la noche del domingo en la que habría un DJ en un crucero de tres horas que terminaba a las 9 de la noche. Una mujer que respondió al número de teléfono que aparecía en el volante declaró el lunes que estaba angustiada después de que sus amigos fueron baleados, pero luego dijo que no quería hablar más y colgó.

La persona que respondió al teléfono en la empresa propietaria del barco dijo que no quería hablar con la prensa.

No se han realizado arrestos mientras los detectives continúan investigando, informó la policía.

Randy Evans contó a un periódico de Charleston que su hijo de 25 años recibió disparos en el tobillo y el dedo del pie, pero que logró usar su traje de baño como un torniquete improvisado para ayudar a las personas que sufrieron heridas más graves.

“La cirugía resultó mejor de lo que esperaban”, dijo Evans a The Post and Courier después de que su hijo no necesitó de clavos en el pie o el tobillo . “Va a estar bien”.

Evans dijo que su hijo le contó que después de que el barco atracó se suscitó una discusión que se tornó fea .

Un policía de North Myrtle Beach que respondía al tiroteo se disparó accidentalmente en la pierna en un puerto deportivo a unos 5 kilómetros (3 millas) de distancia y se encuentra hospitalizado en condición estable, dijo la portavoz de North Myrtle Beach, Lauren Jessie.

Little River se encuentra a unos 32 kilómetros (20 millas) al noreste de Myrtle Beach. El pueblo pesquero es conocido por sus muelles y puertos deportivos donde diariamente salen expediciones de pesca, un barco casino y varios cruceros para ver delfines.