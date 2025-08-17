Internacional Israel-Palestina Ucrania Donald Trump Ucrania-Rusia

Tiroteos EUA

Tiroteo en club nocturno de Nueva York deja tres muertos y 11 heridos

(AP)

(AP)

AP

Tres personas murieron y otras 11 resultaron heridas a primeras horas del domingo durante un tiroteo en un concurrido club nocturno de la ciudad de Nueva York.

Los investigadores creen que una o varias personas abrieron fuego con múltiples armas en Taste of the City Lounge, en el barrio de Crown Heights en Brooklyn, después de que estalló "una disputa" poco antes de las 3:30 de la mañana, informó la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch.

"Es un terrible tiroteo que ocurrió en la ciudad de Nueva York", señaló Tisch en conferencia de prensa. Añadió que los agentes recuperaron al menos 36 casquillos de bala del lounge, así como un arma de fuego que fue descubierta en una calle cercana.

Los heridos —ocho hombres y tres mujeres— se encuentran hospitalizados por lesiones que no ponen en peligro sus vidas, señaló. Las edades de las víctimas oscilan entre los 27 y los 61 años.

El tiroteo se produce en un año de mínimos históricos para la violencia armada en la ciudad de Nueva York.


"Quiero decir, tenemos los números más bajos de incidentes de tiroteos y víctimas por armas de fuego en los primeros siete meses del año que hemos registrado en la ciudad de Nueva York", expresó. "Algo como esto es, por supuesto, gracias a Dios, una anomalía y es una cosa terrible que sucedió esta mañana, pero vamos a investigar y llegar al fondo de lo que ocurrió".


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Internacional

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Tiroteos Nueva York Tiroteos EUA Tiroteo Brooklyn

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Internacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
(AP)


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407137

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx