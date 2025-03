Tío Rober se va contra Adrián Marcelo y lo llama 'sin talento'

El nombre de Adrián Marcelo, exparticipante de "La casa de los famosos", se volvió nuevamente tendencia en redes sociales, luego de un polémico comentario hacia dos reconocidos comediantes mexicanos, el "Tío Rober" y "Cojo feliz".

Durante una intervención en el podcast "Hermanos de leche", que lleva a cabo junto a Iván Fematt, mejor conocido como "La Mole", el creador de contenido criticó abiertamente a sus colegas, acusándolos de ser soberbios y de intentar imitarlo para obtener el éxito que él considera haber logrado en internet.

"La cotorrisa, tú y yo les hicimos mucho daño a gente que se juntó pensando que iba a emular lo de nosotros. Están de la verg* sus espacios. No se escuchan, no se admiran, no se respetan, no hay una jerarquía (...) ustedes saben quiénes son. Gente que dicen: 'Ya no quiero ir a pódcast porque los levanto'. ¿Qué levantas? Levanta tu carrera. Deja de pegar hojas abajo para leerlas", dijo.

En la misma intervención, el regiomontano abordó su experiencia con el dúo, quienes, en su momento, lo buscaron con la intención de abrir su show. Según Marcelo, la solicitud de la dupla, a quienes se autodenominan como "Plumas de México", fue una humillación, ya que, en su opinión, no era correcto que personas de su nivel les pidieran ayuda para potenciar sus carreras.

"Imagínate la humillación de un wey que te pide abrir. Imagínate, (que te lo pida) 'la mejor pluma de México', pero todavía lo piden con un desdén", expresó con ironía.

Como era de esperarse, las declaraciones del también conductor rápidamente se hicieron virales, lo que llevó a el 'Tío Rober' a responder públicamente, poniendo en evidencia al creador de contenido.

En un video difundido a través de su canal de YouTube y en diversas plataformas, el comediante mostró su desacuerdo con las palabras de Marcelo, asegurando sentirse profundamente decepcionado por la actitud de alguien que consideraba un amigo.

"Ahora nos quedó claro que ya no sabes ni a quien insultar para vender boletos, porque esa es tu táctica, ruin y culer*. Interpretas como nadie como se mueve esta industria según tus palabras", expresó.

También afirmó que el comediante había utilizado estrategias poco éticas para atraer la atención y promover su carrera, y le recriminó que no comprendiera el verdadero sentido de la humildad en el mundo del espectáculo.

"Esto es un acto de humildad, no de humillación, pero no eres de este gremio y no le entiendes. Y sabes que, para tu tristeza, tampoco eres del gremio televisivo que tanto te dolió que te mandara la verg* en 'La casa de los famosos'", mencionó.

Además, no dudó en calificar a Marcelo de "sin talento", señalando que, al no tener algo más que ofrecer, el exparticipante de "La casa de los famosos" recurría constantemente a presumir sus ingresos para justificar su éxito.

"Aquí vas a topar con pared cabr*, no te pongas con 'Sansón a las patadas', nosotros entendemos que sigues en brote psicótico. Que no ha disminuido ni un ápice a pesar de que tienes meses fuera del programa que te lo provocó", agregó.

Finalmente, concluyó su intervención con una crítica mordaz al considerar que el comediante no era querido dentro del gremio de comediantes mexicanos.

"Ese programa que según tú dominaste, pero que todos entendimos hicieron contigo lo que quisieron. Ese programa que te estudió, te moldeó, te exhibió y cuando se dieron cuenta que te habían frito el cerebro te tiró a la basura. Carnalito, te diría que deberías entenderlo porque eres psicólogo, pero no tienes ya la obligación dado que tu coso ya necesita un psiquiatra. Y lo divertido que podría ser que unos comediantes en guerra se ataquen, se verá apaciguado con el hecho de que tú no tienes ningún talento para eso", puntualizó.