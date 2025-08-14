Deportes Lucha libre Algodoneros del Unión Laguna Andrés Vaca Selección Mexicana Santos Laguna

Tinieblas 3G se presenta en Arena Olímpico Laguna

AARÓN ARGUIJO GAMIOCHIPI.-

La tercera generación del icónico gladiador Tinieblas, se presentará esta noche por primera vez en la Comarca Lagunera, al estelarizar la función de la Arena Olímpico Laguna, de Gómez Palacio, donde la campanada inicial sonará a las 21:15 horas.

CARTELERA

Una función muy variada y completa, fue presentada ayer en conferencia de prensa que fue encabezada por el gladiador y promotor “El Guerrillero”, quien compartió que la velada tendrá la gran rivalidad de La Laguna contra Monterrey, además de la belleza, el emblemático Alushe y música en vivo, para que los aficionados vivan una noche de diversión en un ambiente familiar. Como innovación, esta función tendrá doble lucha estelar, pues Konan Big y Sexy Andé formarán una tremenda dupla para enfrentar a “Zumbidowski”, Zumbido, en compañía de Mafioso.

Además, el gigante Tinieblas Junior acompañará en su presentación a Tinieblas 3G, quienes estarán secundados por “El Duende Maya” Alushe, además de la imponente presencia del Hijo de Silver King, en contra de “la Puerkiza Extrema”: Pig Destroyer, Pig Pool y Pig Destructor. Jóvenes realidades de La Laguna también entrarán en acción, dentro de una lucha de revancha, en la que Bendito, Espacial con Ke Pollito y Dany Phantom se las verán con el indómito Cavernario Galindo junior, Kingperio y Piloto Negro.

En la segunda lucha estrella, Imperio Negro Junior, Danny Phantom junior y Rey Jaguar medirán fuerzas con Borrego salvaje, Columbus y Blue Rocket, además de otra lucha de relevos, la presencia de la bella Nahara Cárdenas y la música de Los Tremendos.


               
               


               

               
               

               
               
               
