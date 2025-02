Tigres vs Real Estelí: ¿Cuándo y dónde ver la primera ronda de Concachampions?

Así como los Rayados de Monterrey, Tigres comenzará este miércoles su camino en la Copa de Campeones de la Concacaf. ¿Su rival? El Real Estelí del balompié nicaragüense.

Un partido que el estratega Veljko Paunovic no quiere demeritar, puesto que no hay un equipo "fácil" de derrotar: "No vinimos a subestimar a nadie. Vinimos con total derecho a jugar contra un gran rival, que tiene sus herramientas, con gente con talento y experta".

Será en punto de las nueve de la noche cuando, en la cancha del Estadio Independencia, ambos conjuntos se hagan frente en el duelo de ida de la Primera Ronda.

Real Estelí vs Tigres: Horario y transmisión de la primera ronda de Concachampions

Fecha: miércoles 5 de febrero

Hora: 9:00 pm

Estadio: Independencia

Transmisión: Tubi