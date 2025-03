Tienditas escolares de La Laguna se sujetan a nueva norma para eliminar comida chatarra

Con el fin de sujetarse a la nueva normativa federal que entró en vigor el pasado sábado 29 de marzo, a partir de este lunes inició la promoción y fomento de los estilos de vida saludables en la alimentación en las cooperativas y tienditas que se encuentran en el interior de las escuelas de la región Lagunera. Tan solo en nivel primaria general y comunitario, están inscritos 105 mil 438 niños y niñas en 4 mil 326 grupos de los municipios de Torreón, Matamoros, Francisco I. Madero, San Pedro y Viesca.

En la primaria “Alfonso Rodríguez” del turno matutino, ubicada sobre la calle Falcón del Centro de Torreón, la tiendita escolar, a cargo de Cinthia, dejó de vender frituras, refrescos, gorditas de harina, waffles con chispas, galletas y crema batida, tacos, pan francés, jugos de caja, leches saborizadas, dulces y demás alimentos y bebidas con sellos de advertencia.

En el primer día de aplicación de esta nueva normativa, Cinthia le ofreció a los niños y niñas waffles de avena, con plátano, granola y miel así como molletes de bolillo, fruta con chile piquín y limón, agua natural y cacahuates naturales y palomitas de maíz sin aceite ni sal. Esto de acuerdo al Manual para personas que preparan, distribuyen y venden alimentos en las instituciones educativas, que previamente les proporcionó la Secretaría de Educación Pública (SEP). Además, dijo que vía Zoom, las autoridades educativas les impartieron una capacitación.

¿Y AHORA, QUÉ VAMOS A COMER?

“Para serte sincera, hoy hubo pros y contras, se vio una diferencia muy grande en cuanto a la venta porque los niños no están muy familiarizados con los alimentos saludables y limpios. Hoy vendí un cuarto de lo que generalmente vendía en otros días, los niños estaban sorprendidos y me decían: ¿cómo, ya no van a vender papitas?, ¿y los jugos?, ¿y ahora qué vamos a comer?, pero los tratamos de convencer de adquirir alimentos saludables, explicarles el beneficio y que estén contentos”, añadió.