Deportes Club América Algodoneros del Unión Laguna Mundial 2026 Santos Laguna Liga MX

Thomas Müller

Thomas Müller es presentado en Vancouver Whitecaps tras 17 temporadas en Bayern Múnich

El exjugador del Bayern Múnich firmó con el club canadiense hasta el final de 2025, con opción para 2026 como jugador designado

Thomas Müller es presentado en Vancouver Whitecaps tras 17 temporadas en Bayern Múnich

Thomas Müller es presentado en Vancouver Whitecaps tras 17 temporadas en Bayern Múnich

EL UNIVERSAL

El Vancouver Whitecaps de la MLS presentó este jueves al futbolista alemán Thomas Müller tras su reciente fichaje por el club canadiense, en un acto en el que el exjugador del Bayern Múnich insistió en que llegaba con el objetivo de pelear por títulos.

"Era tiempo para una aventura, pero necesitaba tener la oportunidad de pelear por títulos (...) hay una oportunidad, no solo este año sino también el que viene", dijo el alemán en una rueda de prensa con motivo de su llegada a Vancouver.

Además, indicó que también lo influyó en su decisión el hecho de que Vancouver es conocida como una de las mejores ciudades del mundo para vivir.

"Quiero estar en el campo lo antes posible, eso es por lo que estoy aquí. La ciudad es bonita, he escuchado de ello, pero al final estoy aquí para jugar al fútbol", recordó.

Müller, campeón del mundo con la selección de su país en Brasil 2014, abandonó el Bayern Múnich este verano y puso rumbo a Canadá en un movimiento que la directiva del Vancouver Whitecaps tachó de histórico.


"Es un gran momento para ser seguidor de los Whitecaps y un seguidor del fútbol en Canadá", afirmó el director ejecutivo del equipo, Axel Schuster.


El contrato de Müller alcanza al resto de la temporada 2025, e incluye una opción de Jugador Designado para 2026, informó en un comunicado el Vancouver Whitecaps.


El Vancouver Whitecaps es actualmente segundo en la Conferencia Oeste de la MLS, a cuatro puntos del líder, el San Diego FC, pero con un partido menos disputado. El conjunto canadiense alcanzó esta temporada la final de la Liga de Campeones de la Concacaf, en la que cayó por 5-0 ante el Cruz Azul mexicano.



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Deportes

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Vancouver Whitecaps Thomas Muller

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Deportes
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Thomas Müller es presentado en Vancouver Whitecaps tras 17 temporadas en Bayern Múnich


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406519

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx