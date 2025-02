The Last of Us: Fecha de estreno, reparto y todo lo que debes saber de la segunda temporada

Tras el arrollador éxito de su primera temporada, ha sido anunciada la fecha de estreno de la segunda temporada de The Last of Us, la serie de HBO inspirada en la franquicia de videojuegos homónima que ya tiene a todos los fans a la expectativa. Esto es todo lo que se sabe hasta el momento.

¿De qué tratará la segunda temporada de The Last of Us?

La nueva temporada adaptará los eventos de The Last of Us Part II, el segundo videojuego de la franquicia. La historia se desarrollará cinco años después de los sucesos de la primera temporada, que dejan ver a una Ellie más madura y que enfrentará nuevos desafíos en ese mundo postapocalíptico.

“Cada decisión tiene un precio” es la frase que acompaña los adelantos de esta temporada en la que Pedro Pascal y Bella Ramsay retoman sus roles como Joel y Ellie.

Al reparto se suman Kaitlyn Dever como Abby (un personaje fundamental en esta nueva etapa de la historia), Isabela Merced como Dina, Danny Ramírez como Manny, Young Mazino como Jesse, y Jeffrey Wright como Isaac.

Además se sabe que Catherine O´Hara será una estrella invitada durante esta temporada, aunque se desconoce su rol.

Recuperado de X @StreamMaxLA

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de The Last Of Us en México?

Esta segunda temporada de The Last of Us es una de las series más esperadas del año, con la expectativa de igualar o superar el éxito de su predecesora.

La segunda temporada constará de 7 episodios que se estrenarán semanalmente, en la que Craig Mazin y Neil Druckmann regresan como creadores y productores ejecutivos de la serie.

Los fanáticos que esperan una adaptación fiel del videojuego, con sus momentos más impactantes y emotivos, podrán vivir los episodios a partir del próximo 13 de abril mediante la plataforma de Max a las 11 de la noche.

