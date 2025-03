Teuchitlán: ¿Qué cuestionamientos han surgido tras apertura del rancho Izaguirre?

En días pasados la presidenta Claudia Sheinbaum acusó que figuras de la oposición iniciaron una campaña en redes sociales contra su gobierno luego del hallazgo del presunto campo de entrenamiento y crematorio clandestino en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco.

Durante la conferencia mañanera del martes 18, el director de Infodemia, Miguel Ángel Elorza, estimó que la oposición gastó alrededor de 20 millones de pesos para crear una “guerra sucia” en este caso en la red social X (antes Twitter) que apenas registra unos 18 millones de usuarios en todo México, es decir poco más de la séptima parte de la población total usa este portal.

A partir de esto, diversos periodistas afines al gobierno de Sheinbaum han intentado sembrar dudas sobre los indicios hallados por el colectivo Guerrero Buscadoras de Jalisco y que no fueron investigados en su totalidad en un primer momento por la Fiscalía de Jalisco.

Uno declaró en la mañanera del jueves 20 que un medio de comunicación presentó “cobijas prácticamente sacadas del clóset, de ropa de cama o que se compraron aquí atrás de Corregidora, están prácticamente nuevos, casi con shampoo”, refiriendo a fotografías de los indicios encontrados en Teuchitlán.

También llegó a calificar como “traidores a la Patria” a los medios de comunicación que han cubierto la tragedia en Teuchitlán argumentado que:

“La presidencia les otorga publicidad y siguen golpeando; y no quiero decir que no sean críticos, sí, pero que sean críticos objetivos”.

Otro personaje argumentó hoy que en el recorrido permitido por la Fiscalía General de la República al rancho Izaguirre se acudió a verificar si había “cámaras de gases o estos hornos de cremación, para ver si realmente es equiparable con la Alemania Nazi” y planteó que “no existen, no hay evidencia de ello, lo que sí había es este terreno escarbado y la zona donde hacían entrenamientos”.

En este caso, aseguró que la oposición busca la intervención de Estados Unidos.

La versión de que no había “hornos crematorios” fue repetida por otro periodista en una mesa de debate.

“Un horno crematorio no lo levantas así y no quedan rastros, un horno crematorio para empezar necesita tener ciertas temperaturas para poder funcionar, no es como que lo levantes como una tienda de campaña" y sobre el rancho Izaguirre planteó "no hay toneladas de madera, no hay instalaciones de gas, no hay montañas de ceniza".