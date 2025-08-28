Terminado, Complejo Deportivo San Carlos

Fue terminado el nuevo complejo deportivo de la comunidad rural de San Carlos, un espacio destinado al deporte, la recreación y la convivencia familiar.

El complejo cuenta con un domo público, cancha de usos múltiples, área de juegos infantiles, módulo de baños y una sala de reuniones, con una inversión de 3.8 millones de pesos.

Como una de sus últimas acciones en materia de obra pública, el alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, entregó esta serie de obras en el complejo y durante el evento, el edil estuvo acompañado por el jefe de cuartel de la comunidad, Gerardo Segovia; el empresario local, José Alberto Mauricio Núñez, quien se sumó para hacer posible esta obra; el director de Obras Públicas, Marco Antonio Solís, y el coordinador de Gabinete, Hugo Ramírez Ontiveros.

Martínez Cabrera recordó que este proyecto fue uno de los compromisos asumidos con la comunidad, en coordinación con el empresario Mauricio Núñez, con el propósito de ofrecer un espacio recreativo que impulse la práctica deportiva, fomente la convivencia y brinde alternativas de entretenimiento para niñas y niños.

"Decirles que hasta el último día de mi gobierno estaremos trabajando al cien por ciento para el beneficio de la gente de Lerdo. Felicidades, porque además estamos construyendo un puente vehicular para ustedes y no solo eso, porque vendrán más obras con la presidenta Susy Torrecillas", expresó el alcalde.

El jefe de cuartel, Gerardo Segovia, agradeció al alcalde, Homero Martínez, por cumplir sus compromisos con la ciudadanía.

"Este espacio será utilizado para el ejercicio y los eventos de la comunidad. A pesar de que está por concluir su administración, sigue entregando obras, y sabemos que con la presidenta electa, Susy Torrecillas, vendrán muchas más", afirmó.