Torreón CONAGUA SISTEMA VIAL ABASTOS-INDEPENDENCIA AYUNTAMIENTO DE TORREÓN Seguridad Pública Simas

Terminado, Complejo Deportivo San Carlos

El espacio está destinado al deporte y a la convivencia familiar.

El espacio está destinado al deporte y a la convivencia familiar.

diana gonzález

Fue terminado el nuevo complejo deportivo de la comunidad rural de San Carlos, un espacio destinado al deporte, la recreación y la convivencia familiar.

El complejo cuenta con un domo público, cancha de usos múltiples, área de juegos infantiles, módulo de baños y una sala de reuniones, con una inversión de 3.8 millones de pesos.

Como una de sus últimas acciones en materia de obra pública, el alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, entregó esta serie de obras en el complejo y durante el evento, el edil estuvo acompañado por el jefe de cuartel de la comunidad, Gerardo Segovia; el empresario local, José Alberto Mauricio Núñez, quien se sumó para hacer posible esta obra; el director de Obras Públicas, Marco Antonio Solís, y el coordinador de Gabinete, Hugo Ramírez Ontiveros.

Martínez Cabrera recordó que este proyecto fue uno de los compromisos asumidos con la comunidad, en coordinación con el empresario Mauricio Núñez, con el propósito de ofrecer un espacio recreativo que impulse la práctica deportiva, fomente la convivencia y brinde alternativas de entretenimiento para niñas y niños.

"Decirles que hasta el último día de mi gobierno estaremos trabajando al cien por ciento para el beneficio de la gente de Lerdo. Felicidades, porque además estamos construyendo un puente vehicular para ustedes y no solo eso, porque vendrán más obras con la presidenta Susy Torrecillas", expresó el alcalde.


El jefe de cuartel, Gerardo Segovia, agradeció al alcalde, Homero Martínez, por cumplir sus compromisos con la ciudadanía.


"Este espacio será utilizado para el ejercicio y los eventos de la comunidad. A pesar de que está por concluir su administración, sigue entregando obras, y sabemos que con la presidenta electa, Susy Torrecillas, vendrán muchas más", afirmó.



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: 

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
El espacio está destinado al deporte y a la convivencia familiar.


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409769

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx