Tenis de mesa azteca, va en ascenso

Para Arantxa Cossío Aceves, el 2024 quedará grabado en su carrera deportiva, pues no solamente logró su histórica clasificación y participación a los Juegos Olímpicos en París, sino que además conquistó su primera medalla Panamericana en categoría mayor al lado de Clio Bárcenas en modalidad dobles femenil.

Con tan importantes logros, la tenimesista jalisciense declaró que este año que está por culminar marca un antes y un después en su carrera deportiva al cristalizar dos de sus más grandes objetivos que la impulsan a comenzar un nuevo ciclo.

“Ha sido un año bueno porque ha estado lleno de muchas emociones; primero, feliz de poder haber logrado mi clasificación olímpica, pero no fue fácil todo el camino, a principios de año no tuve los mejores resultados, hubo muchas altas y bajas, pero pues sin duda al final es felicidad al no haberme dado por vencida después de tantas caídas”, comentó.

Confesó que es un antes y un después en cuanto a su persona y experiencia en el deporte porqué se va dando cuenta poco a poco cómo es que todo funciona, cómo tiene qué manejarse en ciertas competencias, el ambiente, es lo que la va forjando y dando la experiencia para en el siguiente ciclo, saber qué es lo que puede venir, por lo que se prepara mejor mentalmente y se abren muchísimas puertas en los dos ámbitos.