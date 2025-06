Tenemos que tener dignidad para perder y para ganar, así son las elecciones: Esteban Villegas

El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal dijo que en base a los resultados de las pasadas elecciones del primero de junio le fue bien a la coalición a la que él pertenece pero también consideró que hay que saber perder cuando los resultados no son favorables.

“Hay que saber perder con dignidad. Yo perdí una elección a Gobernador y ustedes se acordarán yo no anduve llorando por los rincones jamás y perdí por dos puntos, pude haber impugnado, pude haber hecho un berrinche, una marcha, mil cosas y yo decidí personalmente no impugnar y el lunes después de ese domingo yo acepté los resultados y véanme dónde estoy”, señaló.

El gobernador dijo que por experiencia personal sabe lo que representa perder una elección y que en su caso fue por muchos menos puntos de diferencia en comparación con quienes perdieron en el pasado proceso electoral y que aún así no impugnó la elección.

“Digo, cuando les ganas por 30 puntos, pues, que impugnen pues es de risa. Es ya no saber perder, yo les diría, igual que en Durango capital eh, donde se fueron a tercer lugar y están impugnando, yo les diría: no se rebajen a eso, si quieren seguir en la política, a quien quiera seguir en la política yo le daría el consejo de que no se rebajen a hacer ese tipo de cosas. Tenemos que tener dignidad para perder y para ganar, así son las elecciones, a veces se pierde y a veces se gana. No saben perder”, aseguró.

Ante el hecho de la reciente elección del Poder Judicial en el orden federal y los nuevos jueces que habrán de ocupar las salas federales el Gobernador no se mostró con inquietud respecto a que entren perfiles con afinidad a Morena, partido a su vez afín a los candidatos que están promoviendo las impugnaciones en el orden local.

“No creo que haya absolutamente nada. Yo confío en el Tribunal Electoral del Estado de Durango, en que ahí se resuelva y confío en que todos tengamos la madurez para ya no irnos a otra estancia, no tiene caso. Ya los resultados ya están ¿Por qué a una cuadra de distancia, en Gómez, no pasó nada?”, refirió el Gobernador.

También dijo que habrá de invitar a Raúl Meraz, excandidato del PRI-PAN a la Alcaldía de Durango, a laborar nuevamente en su gobierno.

“No he hablado con Raúl, hemos mensajeado, pero voy a hablar con Raúl, lo voy a invitar, ojalá que acepte regresarse a la Subsecretaría del Gobierno en La Laguna, es un elemento que creció mucho, que hizo buena campaña, que no anda llorando por los rincones, que ha asumido como debe de ser y acuérdense de mí, lo van a seguir viendo en política porque genera nivel. Cuando no hay nivel es debut y despedida”, aseguró el mandatario.

Respecto a las dos mujeres que ganaron la elección en Gómez Palacio y Lerdo, Betzabé Martínez de la 4T y Susy Torrecillas de PRI-PAN, el gobernador dijo que será una buena etapa para La Laguna y que vienen proyectos importantes para ambos municipios.