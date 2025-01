“Tenemos miedo que haya una tragedia” vecinos de ejido Rosita ante nuevo “ataque” al tren

“Tenemos miedo de que se descarrile el tren y que haya una tragedia, por que se pueden ir los vagones contra las casas o si lleva gasolina o diésel, se haga una explosión. Imagínese el desastre que se va a hacer”

Lo anterior lo manifestaron algunas personas que viven cerca de las vías del ferrocarril, en la confluencia del ejido Rosita, del municipio de San Pedro, ante el nuevo “atentado” que se registró la noche del contra el tren se registró la noche de este jueves, con este van tres hechos similares que se registran en alrededor de 15 días.

En está ocasión se colocó una llanta de tractor, a la cual en el interior le pusieron enormes piedras para detener el convoy, para que algunos pobladores tuvieran la oportunidad de realizar actos de rapiña, ya que varios vagones estaban cargados de grano.

“Eran las once, once y media y de repente se escuchó un fuerte rechinido, bien horrible, hasta tembló por que se cayeron cuadros de la pared, con eso le digo todo, luego se escuchó un estruendo, como que algo se cayó y pensamos; ya se descarriló esa madre y salimos a ver y más o menos donde estaba el vagón quemado, de la otra vez, aunos 30 o 40 metros quedó la llanta, que habían puesto para detener el tren, pero la aventó, salió volando” relató una de las personas que por obvias razones pidió el anonimato.

Contaron que el ferrocarril venía del lado de San Pedro, hacía Torreón el incidente de registró antes de llegar al parque que se encuentra a un lado de las vías. Una vez que lograron el tren se detuviera, empezaron a llegar las personas, para abrir los vagones y vaciar la mercancía en el suelo y cargar las camionetas, carretillas o lo que llevaban para llevarse el producto. No nomás andan hombres, también hay mujeres y niños”.

No precisaron cuánto tiempo les tomó perpetrar la rapiña, pero dijeron en la mañana, antes de que amaneciera se observaba que tanto en la vía como en la carretera, en el entorque el “rastro” del grano que se llevaron, “estaba testita la carretera de maíz”

“Ya es grave lo que está pasando aquí, por que lo hacen seguido y no hacen nada, Ferromex no hace algo fuerte para parar todo esto, por que si hemos visto que andan las camionetas y que se oyen los balazos que disparan al aire, pero la gente les tira pedradas y traen los vidrios quebrados de enfrente, también ha venido gente de Sedena, de la Policía y ven a la gente como se están robando la carga y no hacen nada, ya no sabemos a quien recurrir”.