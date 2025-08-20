Televisa llora la pérdida de colaborador de N+

El equipo de N+ atraviesa momentos de profundo dolor tras la repentina partida de Alejandro Tirx Chávez, mejor conocido como “Lobo”, quien se desempeñaba como floor manager en varios programas del canal, entre ellos “Expreso de la Mañana” y “Paralelo 23”.

La noticia fue compartida por Ana Lucía Ordoñana, periodista y conductora de ambos espacios, a través de su cuenta de Instagram, donde recordó la cercanía y el compañerismo que siempre caracterizó la relación con Tirx Chávez:

“Hoy me despido de alguien que hizo mis días de trabajo más llevaderos y llenos de momentos especiales. Mi querido Lobito, siempre recordaré nuestras charlas, risas y apoyo mutuo. Gracias por todo lo que compartimos. Descansa en paz”.

Tras su fallecimiento, distintas figuras del espectáculo como el chef Benito Molina, Sofía Escobosa y Ximena Cervantes expresaron sus condolencias y solidaridad con familiares y amigos del colaborador.

Alejandro Tirx Chávez deja un vacío en el equipo de N+, donde era reconocido por su profesionalismo, dedicación y su inigualable capacidad de acompañar a quienes trabajaban a su lado. Su memoria permanecerá viva entre compañeros y seguidores que valoraron su entrega detrás de cámaras.