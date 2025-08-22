Tecnológico de Monterrey celebra medio siglo del Campus Laguna

Con el lema “Celebremos las historias que nos han hecho trascender”, el Tecnológico de Monterrey celebró este viernes el 50 aniversario del campus Laguna, que inició operaciones en Torreón en el año de 1975 con dos grupos de preparatoria en las instalaciones del Colegio La Luz, en la colonia Estrella.

Un año después se puso en marcha el nivel profesional y en medio siglo, se han graduado 18 mil personas de secundaria (HighPoint International School), preparatoria, educación superior y posgrado que obtuvieron las competencias suficientes para marcar la diferencia en el mundo laboral y en la sociedad.

Como parte de los festejos, se develó una placa conmemorativa por los 50 años y acto seguido, un mural de agradecimiento a donantes a Líderes del Mañana, un programa que transforma vidas y el cual es una iniciativa solidaria para la formación de jóvenes brillantes con alta sensibilidad social, que requieren apoyo financiero del 100 por ciento para estudiar una carrera profesional en el Tecnológico de Monterrey.

El mural, nació para celebrar y distinguir el fuerte compromiso que caracteriza a quienes lo hacen posible: la comunidad de donantes que se integra por consejeros, EXATEC, docentes, colaboradores, líderes de opinión, estudiantes y amigos del Tec.

A este evento, acudieron liderazgos institucionales, gubernamentales, empresariales, sociales así como egresados, estudiantes, personal docente y colaboradores.

En esta celebración, se hizo un repaso por la historia, el presente y el futuro de la institución y se contó con la presencia del rector del Tecnológico de Monterrey, Juan Pablo Murra Lascurain; el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas; el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González y Mateo Arredondo, vicepresidente Noroeste del Tecnológico de Monterrey. También asistieron Alberto Allegre del Cueto, presidente del Consejo Educación y Tecnología de La Laguna (ETLAC), y Agustín Hernández Castro, director general del campus Laguna.

En su intervención, Murra Lascurain, dijo que le llena de orgullo ver la historia que ha construido la universidad en sus primeros 50 años a través de sus egresados y el impacto que han tenido. Destacó que la idea del Tec de Monterrey en la región se hizo realidad por la visión de un grupo de empresarios que vio la necesidad de traer a Torreón la calidad, la visión y los valores de la institución y que ellos mismos, los laguneros, “pusieron la tierra, los fondos, la infraestructura, las ideas y el trabajo para hacerlo realidad”.

Agregó que la universidad se debe a la comunidad y trabaja con el propósito de transformar vidas y comunidades a través de la formación académica de excelencia, investigación aplicada y proyectos de impacto social, aunado a que seguirán trabajando para llegar al 100 aniversario, con más impacto y transformando y mejorando la vida de miles de laguneros.

Por su parte, el gobernador Manolo Jiménez, hizo un repaso por su historia vinculada al Tecnológico de Monterrey, institución de la que egresó en nivel preparatoria, profesional y posgrado. Le dijo a las y los alumnos que aprovechen su paso por la universidad pues es un espacio donde tienen que trazar y planear su ruta de vida para tener una buena cosecha como profesionistas, ya sea laborando en una empresa o bien, emprendiendo algún proyecto político, de liderazgo o económico. Felicitó a la comunidad del campus Laguna y reiteró el compromiso del Gobierno de Coahuila de seguir trabajando por Torreón y por la región.

Finalmente, en su mensaje, Agustín Hernández Castro, director general del Tecnológico de Monterrey campus Laguna, destacó que este día se honró el pasado de la institución, pero con la mira puesta en el presente y un futuro cada vez más prometedor.