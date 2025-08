Tecnológico de Monterrey campus Laguna celebrará su 50 aniversario

El Instituto Tecnológico de Monterrey, campus Laguna celebrará en comunidad 50 años de haber arrancado operaciones en la región, con un legado que ha trascendido no solamente en la Comarca Lagunera sino en México y el mundo; a lo largo de su historia, se han graduado más de 15 mil personas de los niveles de secundaria, preparatoria, profesional y posgrado, las cuales han marcado la diferencia en el ámbito laboral y en la sociedad.

La institución educativa nació en agosto de 1975 y versa bajo un modelo educativo integral de excelencia que tiene como propósito maximizar las capacidades de innovación de sus alumnos a través de diferentes retos.

Agustín Hernández Castro, director general del Tecnológico de Monterrey, campus Laguna dio a conocer que del año pasado a la fecha se han invertido más de 30 millones de pesos en laboratorios de Ingeniería, con la incorporación de Inteligencia Artificial y excelencia operacional así como en la Escuela de Negocios, el área de Mentoría de la PrepaTec y demás espacios físicos. Además, la institución rompió el porcentaje de empleabilidad y se ha distinguido en certificaciones, con la participación del profesorado.

AGENDA DE FESTEJOS

Como parte de la celebración, a partir de este mes de agosto y a lo largo del semestre, el Tecnológico de Monterrey tiene preparada una agenda de actividades oficiales, artísticas, deportivas y académicas. El itinerario fue presentado este martes por parte de Hernández Castro y se contó con la presencia de María Teresa Huerta Espino directora de PrepaTec Laguna; Alberto Allegre del Cueto presidente del Consejo de Educación y Tecnología de La Laguna (ETLAC), A.C., y María Cristina García Olvera, directora de Liderazgo y Formación Estudiantil.

El 22 de agosto se realizará una ceremonia oficial del 50 aniversario con el fin de honrar el pasado y hacer una muestra del presente de la institución y los planes a futuro; la cita es a las 12:00 horas en el lobby del edificio de Servicios de Apoyo mientras que a las 13:00 horas, se develará un mural de agradecimiento en la explanada del mismo edificio. Ese mismo día pero a las 20:00 horas se llevará a cabo un concierto conmemorativo con la Camerata de Coahuila en la arena Borregos “Santiago A. Garza de la Mora”. Será un concierto de danzas sinfónicas bajo la dirección de Ethan Eager, rememorando la inauguración de dicha arena en noviembre de 1999. El concierto estará abierto al público, con boletos a la venta a través del sistema New Ticket. Todo lo recaudado se destinará a las distintas becas académicas, deportivas, artísticas y de liderazgo que otorga el Tec en reconocimiento al talento lagunero. El 29 de agosto se realizará el Ensamble “Melody Legacy” a las 19:00 horas; egresados y alumnos presentarán con canto, baile y música en vivo los éxitos de los años 70, 80, 90 y el nuevo milenio, rememorando las distintas épocas que ha atravesado la institución.

Después, en el marco del medio siglo de historia del Tecnológico de Monterrey campus Laguna, se llevarán a cabo los siguientes eventos abiertos al público:

El 25 de septiembre, celebrarán con una noche mexicana por el Día de la Independencia a las 19:00 horas en la Plaza Estudiantil; del 2 al 5 de octubre Copa Intramuros Borregos en la arena Borregos; Guerra de Bandas “This is my music” el 15 de octubre; Business Hacks (Congreso de Negocios) del 27 al 31 de octubre y Noche de muertos el 30 de octubre a las 19:00 horas en la Plaza Estudiantil. Del 7 al 9 de noviembre habrá un Encuentro de Danza; el 30 de noviembre un Showcase musical en Galerías Laguna y en diciembre, se presentará el FIRST LEGO League en la arena Borregos.

Por su parte, Alberto Allegre del Cueto, presidente de ETLAC, consejo auspiciador de la institución, compartió que el Tecnológico de Monterrey campus Laguna llegó por la convicción de un grupo de empresarios EXATEC en el sentido de que en la región era necesaria la presencia de una institución que formara líderes con compromiso social y emprendedores.

UN POCO DE HISTORIA DEL CAMPUS LAGUNA

Cabe hacer mención que en Torreón, la Universidad inició con dos grupos de preparatoria en las instalaciones del Colegio La Luz en la colonia Estrella y un año después, se puso en marcha en su nivel profesional. Fue en 1982 cuando inició la construcción del Tecnológico en la colonia Ampliación La Rosita y 365 días después concluyó la edificación de las aulas I, con lo que se dio la inauguración de las instalaciones. Finalmente y con el paso del tiempo, se inauguraron diversos edificios y oficinas.