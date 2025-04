¿Te pueden multar por tener un mapache como mascota en México?

Es común que las personas busquen tener algún animal de compañía con el que puedan vivir en sus hogares, cuidar, pasear, jugar, entre otras actividades. Sin embargo, algunos se salen de lo convencional, y en vez de optar por algún perro, un gato, un ave o un pez, prefieren buscar alguna especie exótica.

Una especie que llama la atención de muchas personas son los mapaches, mismos que se han vuelto bastante populares debido a la cultura pop, ya que estos han sido los protagonistas de diversas películas y también caricaturas, lo que ha llevado a varios a desarrollar amor por estos mamíferos.

Aunque los mapaches no se consideran una especie hogareña, a través de los años muchos han adoptado a los mapaches para acostumbrarlos a llevar una vida doméstica, lejos de la vida natural y salvaje, proporcionándoles los cuidados y atenciones necesarias.

Ante la cuestión anterior, nace la pregunta ¿Es legal tener un mapache como mascota?

La respuesta, al menos en México, es sí. Es legal tener un mapache como mascota, bajo ciertos requerimientos.

El mapache no es considerado una especie en extinción, por lo que es posible su tenencia, sin embargo, esto no quiere decir que puedes extraer uno de su entorno natural y llevártelo a tu casa , ya que esto se consideraría un delito, sobre todo si no tienes los permisos necesarios.

¿Qué se necesita para tener un mapache como mascota en México?

Si planeas adoptar un mapache te contamos que para hacerlo necesitas realizar un trámite ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y obtener el permiso SEMARNAT-08-056.

Dicho permiso consiste en un plan de manejo que garantice el bienestar y la seguridad del animal, en este caso el mapache y también de quienes lo rodean.

Los requisitos para poder adoptar un mapache son los siguientes:

Condiciones de vida adecuada: Es decir proporcionarle al animal un entorno seguro que sea capaz de imitar las condiciones de vida natural del mapache.

Evaluación de riesgos: La persona que desee adoptar un mapache deberá demostrar que cuenta con los conocimientos necesarios para manejar a un animal salvaje, pues no debes olvidar que pese a su apariencia, los mapaches continúan teniendo una naturaleza salvaje que se guía por sus instintos.

Cumplir con la Ley General de Vida Silvestre: Además del permiso de la SEMARNAT, el adoptante debe cumplir con esta ley, la cual prohíbe la tenencia de especies exóticas sin las garantías y condiciones necesarias para su bienestar.

Teniendo en cuenta lo anterior, la respuesta es que si no cuentas con los permisos necesarios para tener un mapache como mascota, podrían multarte con miles de pesos y hasta cárcel dependiendo de la situación.