¿Te acuerdas de él? Así luce ahora 'César Robles' de La Academia

Desde su estreno en 2002, La Academia ha sido una plataforma que ha visto pasar a numerosos artistas jóvenes, entre ellos varios veracruzanos que destacaron en casi todas las generaciones. En la tercera edición, fue el turno de César Robles.

Originario de Acayucan, Veracruz, César Robles se convirtió en un fenómeno a nivel nacional. Gracias al apoyo incondicional de su gente, logró llegar a la final del reality show, consolidándose como uno de los favoritos del público.

La popularidad de César Robles fue tal que terminó en cuarto lugar, superado por grandes artistas como Carlos Rivera, quien se coronó como ganador, Dulce María López en segundo lugar, y Ericka Ibarra en tercero.A pesar de no lograr el triunfo, César no se dejó desanimar. Aunque muchos participantes de La Academia no alcanzaron el éxito esperado, él persistió y siguió luchando por su carrera musical, decidió seguir adelante.

Su gran cambio físico

La realidad es que, durante su paso por La Academia, muchos recordaban a César como un hombre con peso moderado. Sin embargo, esa imagen cambió en sus redes sociales.

En 2022, su cuenta de Instagram ganó gran notoriedad debido al evidente cambio físico que experimentó, lo que captó la atención de los medios nacionales. Además de seguir trabajando en su carrera musical y lanzando nuevas canciones, César ha logrado mantener el interés del público con sus publicaciones en redes sociales, donde sus fotos se han convertido en un tema de conversación.