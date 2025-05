Taxista desmiente acusaciones en redes sociales y exige se aclare el señalamiento

Walter Elusises Fuentes Terrazas, taxista de 29 años, se presentó públicamente para desmentir señalamientos que circularon en redes sociales.

De acuerdo con publicaciones difundidas en Facebook, fue acusado de tomar fotografías a menores en una calle de la colonia Barrera.

Según los reportes, un vehículo de alquiler fue visto varios días merodeando la zona, lo que generó sospechas entre vecinos.

El propio conductor, visiblemente afectado, aseguró que los señalamientos son completamente falsos y exigió que se verifique su versión.

“Yo llego ahí porque recojo una clienta que vive en esa colonia y le espero en la esquina o más adelante”, explicó.

Fuentes Terrazas aclaró que espera a su pasajera en tres horarios distintos: en la mañana, al mediodía y en la noche.

“Cuando ella sale, yo voy por ella. A veces sale en la noche también y me llama para llevarla a otro lado”, precisó.

Negó estar tomando fotos o realizar alguna conducta inapropiada mientras espera a la pasajera frente a su casa.

“Me entretengo en el celular mientras sale mi clienta. Nada que ver con lo que están diciendo”, sostuvo el taxista.

Aseguró que su clienta puede confirmar lo que él declara y pidió que se consulte con ella para respaldar sus palabras.

Exige taxista justicia ante señalamiento falso

“Me desconcierta la publicación que hicieron porque soy padre de familia, también tengo hijos, y esto me afecta mucho”, señaló.

Dijo sentirse impotente y desanimado, pues considera injusto que se le acuse sin razón y sin conocer su labor.

“Estoy haciendo simplemente mi trabajo. No hice nada malo. Si hubo un malentendido, discúlpenme, no tiene que resolverse atacándome”, dijo.

Puntualizó que como trabajador del volante cumple con su trabajo habitual y no había tenido ningún problema con vecinos antes.

Insistió en que las personas que dudan pueden acercarse a su pasajera, quien lo ha contratado por meses para traslados diarios.

“A mí me gustaría que la gente supiera la verdad y no me juzgue por algo que no hice. Yo trabajo para mantener a mis hijos”, concluyó.

Pidió revisar las acusaciones en redes y garantizar el respeto a la integridad de quienes viven de su oficio.

El caso continúa generando reacciones en la colonia Barrera, aunque hasta ahora no hay denuncia formal ante la Fiscalía.

Fuentes Terrazas manifestó su disposición de colaborar si alguna autoridad desea verificar su versión y consultar a su clienta.